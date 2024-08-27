Недавно крупнейшая сетевая компания Эстонии Elektrilevi OÜ сообщила, что по решению Департамента конкуренции с 1 октября плата за сетевое обслуживание вырастет в среднем на 7,1 процента, а средний тариф составит 4,40 ц/кВтч, пишет экономист Борис Кирт.
Экономист ⟩ Департамент конкуренции позволяет Elektrilevi обдирать народ
Перевод: София Солдатенко
Elektrilevi OÜ обосновывает повышение платы за сетевое обслуживание необходимостью обновления оборудования электросети, обслуживания линий и обеспечения безопасности сети. Помимо увеличения потребностей в инвестициях и техническом обслуживании, на стоимость сетевых услуг также влияет быстрая инфляция и рост цен на работы и материалы. При этом потребителям обещают стабильное подключение к электроэнергии и надежность электроснабжения, а также быстрое устранение возможных сбоев в устаревающей сети.
В рамках этого изменения цен ко всем пакетам, в которых ее еще не было, будет добавлена ежемесячная плата за сетевое обслуживание. Elektrilevi OÜ обосновывает масштабное введение ежемесячной платы тем, что ежемесячная плата поможет покрыть расходы, необходимые для содержания электросети и обновления оборудования. Применяемая ежемесячная плата в квартирах в основном одинакова, в частных домах и на малых предприятиях ежемесячная плата зависит от номинала предохранителя точки подключения.
Департамент конкуренции также согласен с доводами сетевой компании о необходимости введения ежемесячной платы, заявив следующее:
«Elektrilevi OÜ добавила в счет ежемесячную плату с 01.01.2018. Целью установления соответствующей ежемесячной платы является обеспечение того, чтобы все клиенты также вносили свой вклад в техническое обслуживание электросети. Эксплуатация сети (включая техническое обслуживание, реконструкцию линий и подстанций, строительство новых линий и т.п.) является дорогостоящей, поэтому важно и оправдано, чтобы все пользователи сети несли разумные затраты, связанные с эксплуатацией сети. Однако в местах потребления, где потребление отсутствует или составляет менее 250 кВтч в год, составляющая эксплуатации сети, оплаченная за счет платы за передачу, остается совершенно неоплаченной или слишком мала для покрытия затрат, связанных с эксплуатацией сети, поэтому и согласовано соответствующее изменение в прейскуранте.
Благодаря этим изменениям те клиенты, у которых место потребления не имеет фактического потребления, но для которых компания поддерживает готовность сети к обеспечению потребления, обязаны внести свой собственный вклад в работу сети. Это необходимо для обеспечения устойчивости предоставления услуг. Это означает, что те потребители, которые, например, не используют электроэнергию в осенний или зимний период или у которых круглогодичный счет за электроэнергию слишком мал, чтобы покрыть расходы, но чье сетевое подключение должно поддерживаться сетевым оператором круглый год, оплачивают сетевые услуги посредством абонентской платы. В противном случае будут платить за услугу участники рынка, которые не являются причиной возникновения конкретных затрат».
Однако обоснование Департамента конкуренции по согласованию ежемесячной платы звучит особенно цинично и непрофессионально, когда он утверждает, что:
«Продавцы электроэнергии используют разное ценообразование. Некоторые компании добавляют к цене на электроэнергию только маржу от продаж, другие добавляют к марже от продаж дополнительные сборы, например, ежемесячную плату, но поэтому их маржа от продаж меньше».
Такое обоснование раскрывает истинную природу и цель установления ежемесячной платы - увеличить маржу прибыли сетевой компании без дополнительных затрат.
Ежемесячная плата не имеет никакого отношения к дополнительным расходам предприятия. Такая корреляция между маржой продаж и ежемесячной платой находится в явном противоречии с элементарной логикой ценообразования. Маржа продаж (на английском - sales margin) - это надбавка к цене в процентах, показывающая соотношение брутто-дохода к продажной цене, а добавление каких-либо дополнительных сборов, например ежемесячных платежей, искажает истинную природу ценообразования и создает благодатную почву для недобросовестной конкуренции.
На самом деле, обоснования, выдвинутые как сетевой компанией Elektrilevi OÜ, так и Департаментом конкуренции,для установления ежемесячной платы являются лишь беллетристикой, не имеющей ни малейшего отношения ни к оказанным услугам, ни к реальным расходам. Более того, это противоречит основам предоставления сетевых услуг, платы за пользование сетью и расчета платы за пользование сетью, изложенным в Законе о рынке электроэнергии (ELTS).
В части 1 статьи 71 ELTS, который касается платы за сетевое обслуживание, прямо указано, что сетевое предприятие, предоставляющее сетевые услуги, взимает плату за предоставление возможности использования сетевого подключения, передачи электроэнергии и дополнительных услуг, непосредственно связанных с сетевыми услугами. При этом (в части 5) плата за сетевое обслуживание должна быть сформирована таким образом, чтобы последовательно покрывались все необходимые переменные и эксплуатационные затраты и, что особенно важно, инвестиции для выполнения обязательств по эксплуатации и развитию.
В статье 72 ( часть 7) об основах расчета сетевой платы говорится, что в цену не входят статьи затрат, не связанные с оказанием сетевых услуг, и (часть 8) расходы, включаемые в цену, должны быть обоснованными, экономически эффективными и позволять предприятию выполнять свои обязательства в соответствии с законодательством.
Поэтому все доводы предприятия Elektrilevi OÜ и Департамента конкуренции о том, что ежемесячная плата является ценовым фактором, покрывающим расходы, связанные с эксплуатацией сети, являются совершенно абсурдными, поскольку согласно статье 71 ( часть 5) ELTS:
- все расходы на поддержание и обновление сети уже должны быть отражены в плате за сетевое обслуживание;
- вся деятельность по развитию, связанная с обеспечением устойчивости сетевых услуг, должна быть подробно описана в плате за обслуживание сети.
Утверждение Департамента конкуренции, что «разные продавцы, работающие на свободных рынках электроэнергии, могут иметь разные основания формирования цен, и законом не предусмотрен запрет поставщикам электроэнергии, работающим на указанных рынках, устанавливать абонентскую плату за продажу услуги», противоречит статье 72 (часть 7), в которой прямо указано, что в цену не включаются расходы, не связанные с оказанием сетевых услуг, например, ежемесячная плата.
Что-то в корне неправильно, когда, по пониманию Департамента конкуренции, для увеличения рентабельности доминирующего на рынке сетевого предприятия необходимо придумывать дополнительные платы (ежемесячную) сверх маржи с продаж.
За параллелями не нужно далеко ходить. Такое бессмысленное введение налога/ежемесячной платы кажется очень похожим на принудительное введение налога на автомобили, поскольку основной целью обоих выплат является не их истинная природа и покрытие расходов, а простое вымогательство денег у народа.
Получается, что Департамент конкуренции пошел на лоббирование энергетических компаний, позволил сесть себе на шею и легкомысленно согласился обложить потребителя дополнительной платой. Неизбежно возникает вопрос: как могло одно госучреждение (Департамент конкуренции) пойти на такую уступку другому госучреждению (лидеру рынка, крупнейшему сетевому предприятию Эстонии), чтобы проигнорировать установленное законодателем регулирование.
Маловероятно, что причиной принятия решений, затрагивающих сетевую компанию, были указания «сверху». Скорее, это может быть связано с некомпетентностью сотрудников по вопросам энергетики отдела Департамента конкуренции.
Когда чиновники, не понимающие того, что написано в законе, сознательно игнорируют положение о плате за услуги сети и идут на поводу у сетевой компании, это наглядно показывает полное невежество и некомпетентность этих сотрудников. Не стоит забывать и о тех руководителях, которые одобрили введение такой абонентской платы.
Видимо, это все связано с тем, что в последние годы число госслужащих прогрессивно увеличивается; их обилие создало ситуацию, когда количество бюрократов, их квалификация и компетентность находятся в обратной зависимости.
В заключение. Некомпетентное мнение Департамента конкуренции и его утверждения противоречат ELTS. Ежемесячная плата - это искусственный рудимент, за который потребитель не получает никакой услуги. Однако для сетевой компании это несправедливо полученный дополнительный доход, для получения которого ей не нужно нести никаких расходов, поскольку все расходы, связанные с сетевыми услугами, должны быть отражены в плате за сетевое обслуживание.
Поэтому у Департамента конкуренции есть последний шанс вырваться из тисков другой государственной компании, признать свои ошибки в трактовке ELTS и прекратить обременять потребителей бессмысленной ежемесячной платой.