Экономист Департамент конкуренции позволяет Elektrilevi обдирать народ

Перевод: София Солдатенко

Elektrilevi OÜ обосновывает повышение платы за сетевое обслуживание необходимостью обновления оборудования электросети, обслуживания линий и обеспечения безопасности сети. Помимо увеличения потребностей в инвестициях и техническом обслуживании, на стоимость сетевых услуг также влияет быстрая инфляция и рост цен на работы и материалы. При этом потребителям обещают стабильное подключение к электроэнергии и надежность электроснабжения, а также быстрое устранение возможных сбоев в устаревающей сети.

В рамках этого изменения цен ко всем пакетам, в которых ее еще не было, будет добавлена ​​ежемесячная плата за сетевое обслуживание. Elektrilevi OÜ обосновывает масштабное введение ежемесячной платы тем, что ежемесячная плата поможет покрыть расходы, необходимые для содержания электросети и обновления оборудования. Применяемая ежемесячная плата в квартирах в основном одинакова, в частных домах и на малых предприятиях ежемесячная плата зависит от номинала предохранителя точки подключения.

Департамент конкуренции также согласен с доводами сетевой компании о необходимости введения ежемесячной платы, заявив следующее: