Мальчик в Израиле случайно разбил в музее древнюю амфору

По данным Музея Гехта в Хайфе, изготовили глиняный сосуд не раньше 2200 и не позже 1500 гг. до н. э., что делало его чрезвычайно редким артефактом, поскольку сохранилась амфора целиком, почти в первозданном виде.

Выставлен экспонат был прямо на входе в музей и не был покрыт защитным стеклом. Как пояснили в музее, в демонстрации археологических находок «без преград» там видят «особое очарование».

В результате амфору случайно разбил пятилетний посетитель. Теперь её реставрацией придется заняться экспертам.

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Руководство музея подчеркивает, что разбитая амфора — несчастный случай. Мальчик ни в чем не виноват, и ему ничего не угрожает.

«Бывает, экспонаты повреждают умышленно, и к таким случаям относятся очень строго, в том числе с привлечением полиции», — сказала Би-би-си представительница музея.

«Однако в данном случае дело обстояло иначе. Кувшин был случайно поврежден маленьким ребенком, посещавшим музей, и реакция будет соответствующей», — добавила она.

Все семью ребёнка пригласили прийти на выставку ещё раз, уже в составе организованной экскурсии.

При этом руководство заверило Би-би-си, что, несмотря на досадный инцидент, практика «по возможности выставлять экспонаты без барьеров и стеклянных стен» будет продолжена.

Музей Гехта расположен на территории Университета Хайфы; в нем выставлены археологические находки и произведения искусства.