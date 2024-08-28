Возглавляющая правительство Партия реформ в опросах социологической службы Norstat за последние четыре недели увеличила свой рейтинг на 2,3 процентных пункта, закрепляясь на второй строчке в таблице популярности политических сил, пишет Rus.ERR.
Norstat: популярность Партии реформ восстанавливается
С учетом опубликованных в среду данных последнего еженедельного опроса Norstat, 27,9% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают «Отечество», 18,6% - Партию реформ и 17,7% - Социал-демократическую партию.
За тройкой лидеров следуют EKRE (12,9%), Центристская партия (11,8%), Партия правых (4,7%) и «Ээсти 200» (3,1%).
«Зеленых» поддерживают 0,9% респондентов, иные партии - 2,4%.
Партии правящей коалиции (реформисты, «Ээсти 200» и соцдемы) поддерживают 39,4% респондентов, а оппозиционные силы Рийгикогу («Отечество», EKRE, Центристская партия) - 52,6%.