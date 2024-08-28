Криштиану Роналду получил особую награду

Роналду семь раз выигрывал приз лучшего бомбардира. Он также является игроком, который забил больше всего голов за один сезон Лиги чемпионов, в сезоне 2013-2014 он забил 17 раз в футболке «Реала». За свою карьеру он пять раз поднимал трофей Лиги чемпионов: один раз с «Манчестер Юнайтед» и четыре раза с «Реалом».