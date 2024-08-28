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Криштиану Роналду получил особую награду

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Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду. Фото: Stringer

Криштиану Роналду признали лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов.

В четверг вечером, во время жеребьевки главного турнира нового сезона в Монако, президент УЕФА Александер Чеферин вручит Роналду эту награду.

В самом престижном турнире клубного футбола Роналду провел 183 матча и забил 140 голов. Португалец опережает Лионеля Месси (129) и Роберта Левандовски (94) в списке игроков, забивших больше всего голов.

Роналду семь раз выигрывал приз лучшего бомбардира. Он также является игроком, который забил больше всего голов за один сезон Лиги чемпионов, в сезоне 2013-2014 он забил 17 раз в футболке «Реала». За свою карьеру он пять раз поднимал трофей Лиги чемпионов: один раз с «Манчестер Юнайтед» и четыре раза с «Реалом».

39-летний Роналду в настоящее время зарабатывает на жизнь в саудовском «Аль-Нассаре». Он дебютировал в Лиге чемпионов в 2002 году.

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