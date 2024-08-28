Как атаки ВСУ на российские НПЗ повлияли на рынок бензина

С 18 августа в городе Пролетарске (примерно в 165 км к юго-востоку от Ростова-на-Дону) продолжается пожар на нефтебазе, начавшийся после атаки беспилотников. В течение десяти суток площадь возгорания достигала 10 тыс. кв. м., пострадали 49 пожарных.

Пока не ясно, как такие крупные пожары могут повлиять на производство и цены на нефтепродукты - бензин и дизель внутри страны. В этом году бензин достаточно сильно дорожает: за январь–июль цены выросли более чем на 5%, а в июле рост даже ускорился. Властям в итоге пришлось ввести эмбарго на экспорт бензина до конца года.

Напрямую рост цен эксперты не связывают с атаками беспилотников, скорее, они винят совокупность причин - высокий спрос, плановые ремонты и другие факторы.

Почему беспилотники целятся в объекты на юге?

Около четверти всех атак, по подсчетам Би-би-си, произошли в Краснодарском крае. Как минимум в 49 случаях атаки привели к пожарам.

В качестве источников Би-би-си обращалась к заявлениям российских и украинских властей, данным российских и зарубежных СМИ, а также к телеграм-каналам.

В середине января дроны впервые преодолели почти 900 км от границы с Украиной - целью стал Петербургский нефтяной терминал (АО «ПНТ») (по заявлению как украинских властей, так и самого предприятия).