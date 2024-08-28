Украина готовится к Дню знаний, ВСУ на территории РФ продвигается, и Зеленский объяснил, зачем это нужно. Обзор событий в Украине

Наиболее медийной оказалась атака на Киевскую ГЭС. В сети появились видео и фото, хотя Служба безопасности Украины настоятельно рекомендует не радовать россиян контрольной съемкой результатов их атак. Но уж очень знаковым является этот объект: дамба ГЭС находится чуть выше по течению, чем столица Украины.

И в случае разрушения дамбы не исключено затопление левобережной, то есть низинной части города, а также находящихся на правом берегу Днепра двух густо заселенных районов – Подола и Оболони. Суммарно в этих районах проживает минимум два миллиона горожан и временных переселенцев.

Однако ПВО сумело минимизировать ущерб, поэтому движение автомобилей по трассе, проходящей по дамбе, было восстановлено уже к вечеру. Также была восстановлена работа ГЭС. Увы, не удалось настолько эффективно защитить разбросанные по стране крупные электрические подстанции и электростанции.

Даже тех трех десятков ракет, что не удалось сбить, оказалось достаточно, чтобы в энергосистеме возникли проблемы. Страшно представить, что было бы, если б в цель попали все полторы сотни ракет и две сотни беспилотников.

Также российские ракеты и беспилотники атаковали наземные объекты газопроводов и подземных хранилищ газа в западных областях Украины. О повреждениях полной информации не распространяли, впрочем, как и после предыдущих воздушных атак.

Сплошные символы и 1 сентября