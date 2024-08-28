Рекордная воздушная атака на Украину длиной в двое суток, аварийные отключения электроэнергии, визит индийского премьер-министра с предложением от Путина, тяжелые бои на Донбассе и расширение курского плацдарма, а также подготовка маленьких украинцев к третьему военному Дню знаний. Об этом больше всего шла речь в Украине на минувшей неделе.
Украина готовится к Дню знаний, ВСУ на территории РФ продвигается, и Зеленский объяснил, зачем это нужно. Обзор событий в Украине
Украинский президент Владимир Зеленский снова взывает к партнерам с просьбой разрешить наконец-то использовать их дальнобойные ракетные системы для ударов по законным военным целям на российской территории.
Системы эти Украина использует, но имеет разрешение бить только по целям, которые находятся на оккупированной части украинской территории, включая, конечно, Крым. Зеленский повторяет эти призывы, по крайней мере, с осени минувшего года, но сейчас шансов, что его услышат, все больше.
Дело в том, что наступление в Курской области России продолжается, но Зеленский 27 августа во время пресс-конференции дал однозначный сигнал: нет, Украина не собирается оккупировать взятые под контроль российские территории.
Целью операции, по словам украинского президента, является создание буферной зоны, которая не позволит российским военным обстреливать украинские города и села даже из легкой артиллерии, чем россияне занимались в этом регионе последние два с половиной года.
Накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский вновь отрапортовал о расширении плацдарма в Курской области и о том, что российская армия начала переброску в регион войск с других направлений, в том числе, из Донецкой, Запорожской и Харьковской областей Украины.
Отчасти это должно помочь в обороне на наиболее сложных участках вроде Покровского направления на западе Донецкой области. Но, с другой стороны, это может привести к усложнению ситуации вокруг украинских частей, которые ведут наступление в Курской области.
Батальоны ВСУ просят огня
Какое отношение имеет Курская область к дальнобойным ракетам, тспользовать которые просит разрешения Зеленский? Да при том, что в отказах Киеву и Вашингтон, и Лондон, и другие партнеры, постоянно ссылались на некие «красные линии», пересечение которых способно привести к отчаянным действиям Кремля: вероятно, к использованию тактического ядерного оружия.
События в Курской области показали, что в любимую игру Путина на повышение ставок, которую в Москве называют «деэскалация через эскалацию», способны играть не только в Кремле.
Справка об авторе
Олександр Крамаренко - украинский журналист и редактор, экономический аналитик. Работает в медиа с 1994 года.
Действующий главный редактор журнала «Деньги»
Был заместителем главного редактора - выпускающим редактором журнала «Бизнес», главным редактором журналов «Профиль-Украина» и «Корреспондент».
Колумнист агентства «Интерфакс-Украина», проектов GDENGI и The Gaze.
Фактически, атака в Курской области говорит о том, что нет препятствий для ударов британскими, американскими и французскими ракетами по российским аэродромам и ракетным стартовым площадкам. Пока что украинские военные достают такие объекты при помощи дальнобойных дронов, но они у Киева явно в дефиците.
Недавнее успешное применение дрона «Паляница» с реактивным двигателем состоялось 24 августа. Украинские политические и военные руководители теперь аргументированно утверждают, что, во-первых, важные военные цели в тылу россиян они умеют находить и поражать, а во-вторых, продемонстрировали, что запугивание со стороны россиян с большой долей вероятности - блеф.
Массированная атака на украинские гражданские объекты 25-27 августа показала, что превентивные удары по российским аэродромам и базам остаются единственным на самом деле действенным инструментом сдерживания. Так как никакая противовоздушная оборона в одиночку не способна решить проблему, необходимо прореживать вражеские средства нападения до их применения.
Тем более, что, как показали результаты отражения атаки 25-27 августа, баллистические и сверхзвуковые ракеты удается сбивать только там, где в распоряжении украинской ПВО имеются современные американские и немецкие зенитно-ракетные комплексы. Значительно более тихоходные дроны и крылатые ракеты сбивают с куда большей эффективностью даже относительно устаревшими и недорогими системами.
Ракетный рекорд
Двое суток - с 25 по 27 августа - оказались рекордными по числу ракет и дронов, которыми российские войска атаковали Украину. Судите сами: в ночь на 26 августа началась атака, в которой участвовали 109 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) и 127 ракет практически всех типов, которыми когда-либо пользовались россияне в этой войне.
Там были ракеты наземного, морского, воздушного базирования, крылатые и баллистические и даже гиперзвуковые. Атака длилась около десяти часов. Следующая ночь была ненамного легче для украинской ПВО: 81 БПЛА и 10 ракет. Итого: 190 беспилотников и 137 ракет. В сумме 327 средств нападения.
Это намного больше, чем было во время атаки, которая до сих пор считалась рекордной – она состоялась в ночь с 28 на 29 декабря 2023 года, тогда Украину атаковали более 120 ракет, в том числе гиперзвуковые, крылатые, баллистические и аэробаллистические, а также 36 БПЛА.
Во время серии массированных обстрелов украинских городов и энергетических объектов, которая длилась в марте-мае 2024 года за 11 ночей россияне запустили по Украине 367 ракет различных типов и 282 БПЛА.
Это совершенно дикое количество ударов за два августовских дня оказалось по большей мере безрезультатным, к счастью. Но кое-что достигло цели, так как использовались баллистические и гиперзвуковые ракеты.
Из 190 беспилотников сбили. Несколько штук пересекло границу с Польшей и Беларусью, несколько упало, не достигнув целей, но некоторые все же нанесли ущерб. Из 137 ракет украинские военные сбили 107 единиц, но 30 ракет все же сбить не смогли, в том числе:
- 5 аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал»;
- 6 баллистических ракет «Искандер-М»;
- 1 крылатую ракету «Искандер-К»;
- 2 крылатые ракеты Х-22;
- 16 крылатых ракет Х-101 и Х-59/Х-69 (оба типа - авиационные), а также «Калибр» (морского базирования).
В Украине, несмотря на шок от обстрела нашлось немало людей, которые подтрунивали над судьбой одного из ударных беспилотников-камикадзе, который пересек польскую границу и проник на территорию соседнего государства примерно на 25 километров.
Польские военные, как и в предыдущие разы, не рискнули сбить российский беспилотник. «Чтобы не нагнетать», - беззлобно посмеивались в социальных сетях. Но с пониманием, потому что видят в этом эхо больших политических игр.
Практически все ракеты и беспилотники атаковали гражданские объекты -предприятия энергетики и другой критической инфраструктуры, из-за этого 26 и 27 августа в Украине вновь были введены многочасовые аварийные отключения электроэнергии.
Наиболее медийной оказалась атака на Киевскую ГЭС. В сети появились видео и фото, хотя Служба безопасности Украины настоятельно рекомендует не радовать россиян контрольной съемкой результатов их атак. Но уж очень знаковым является этот объект: дамба ГЭС находится чуть выше по течению, чем столица Украины.
И в случае разрушения дамбы не исключено затопление левобережной, то есть низинной части города, а также находящихся на правом берегу Днепра двух густо заселенных районов – Подола и Оболони. Суммарно в этих районах проживает минимум два миллиона горожан и временных переселенцев.
Однако ПВО сумело минимизировать ущерб, поэтому движение автомобилей по трассе, проходящей по дамбе, было восстановлено уже к вечеру. Также была восстановлена работа ГЭС. Увы, не удалось настолько эффективно защитить разбросанные по стране крупные электрические подстанции и электростанции.
Даже тех трех десятков ракет, что не удалось сбить, оказалось достаточно, чтобы в энергосистеме возникли проблемы. Страшно представить, что было бы, если б в цель попали все полторы сотни ракет и две сотни беспилотников.
Также российские ракеты и беспилотники атаковали наземные объекты газопроводов и подземных хранилищ газа в западных областях Украины. О повреждениях полной информации не распространяли, впрочем, как и после предыдущих воздушных атак.
Сплошные символы и 1 сентября
Зачем Путин атаковал Украину именно сейчас, в последние дни августа? Тут уж хватает версий. Наименее аргументированная состоит в том, что это была подготовка, читай – разрушение, украинской энергосистемы перед осенне-зимним периодом. А символизм состоял в том, что удары состоялись на второй день после Дня независимости Украины.
И эта версия, скорее всего, критики не выдерживает. Такая атака точно приведет к двум последствиями – Украина получит больше средств ПВО и улучшит протоколы адаптации энергосистемы к подобным атакам.
Ну, и, конечно, украинские города получат дополнительные системы альтернативного тепло- и энергоснабжения. Они-то их и сейчас получают от иностранных партнеров Украины в немалом количестве, а получат еще больше.
Еще одно последствие, менее вероятное, то становящееся все более реальным – Киев получит наконец-то от партнеров разрешение на упреждающие удары их вооружениями по российским аэродромам и военным базам в российском тылу. Так что тут выигрыш Москвы толком не просматривается.
А вот наиболее здравая из версий состоит в том, что это часть плана, в центре которого идея принудить Украину к переговорам о фиксации нынешней линии фронта в качестве демаркационной линии в интересах РФ. Опыт показывает, что Кремль чрезвычайно привержен символам.
Судите сами: жесточайшая, варварская и абсолютно бессмысленная с военной точки зрения атака на главную детскую клинику в украинской столице – ОХМАДИТ ( «Охорона здоров’я матері та дитини» - укр.), произошла 8 июля ровно в те минуты, когда Путин в Москве принимал премьер-министра Индии Нарендра Моди.
Зеленский весьма жестко высказался по поводу объятий Моди с Путиным в такой трагический момент, но не отменил заранее согласованный визит индийского руководителя в Киев, который состоялся 23 августа. Визит начался с посещения Моди и Зеленского комплекса памяти украинских детей, погибших во время войны.
Результаты визита трудно описать в терминах «подписаны эпохальные соглашения» и «достигнуты стратегически важные договоренности», хотя некоторые документы были подписаны, а коммюнике по итогам визита было весьма пространным. Большинство внимательных наблюдателей скорее расценивали визит Моди как попытку передать на словах что-то важное из Москвы в Киев.
И, судя по последовавшим комментариям из Киева и Москвы, в Киеве предложение капитулировать отказались принимать, а в Москве формой и сутью ответа остались крайне раздражены и бросили ракетные козыри на стол, чтобы все же склонить Киев к сдаче хотя бы на каких-то условиях.
Так уж сложилось, что бомбоубежище, в котором автор этой статьи коротал часы ракетной атаки утром 26 августа, находится в подвале школы через дорогу от офиса. Там все готово к новому учебному году: даже на отсеках развешаны таблички с номерами классов. И обещают на днях подключить wi-fi.
Это на самом деле нынешняя украинская реальность: школы с бомбоубежищами, договоренности о рабочих встречах с оговоркой «если будет тревога, посидим в метро рядом» и компактные электрогенераторы рядом с магазинами и парикмахерскими салонами.