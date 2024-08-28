Опрос показал, кому из министров жители Эстонии доверяют меньше всего

За Каллас и Лиги следуют премьер-министр Кристен Михал (22%), министр культуры Хейди Пурга (20%), министр здоровья Рийна Сиккут (18%), министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (17%), министр климата Йоко Алендер (15%) и министр иностранных дел Маргус Цахкна (13%).

Меньше всего доверяют министру юстиции и цифрового развития Лийзе Пакоста (11%), министру социальной защиты Сигне Рийсало и министру инфраструктуры Владимиру Свету (по 10%).

Процент доверия не указан для министров, которых знали менее 50% опрашиваемых. Таким образом, более половины населения не смогли оценить доверие министру регионального развития Пирет Хартман и министру экономики и промышленности Эркки Келдо.