К 2025 году дефицит бюджета Кассы здоровья достигнет почти 210 млн евро

В 2025 году Касса здоровья за счет уже принятых решений или направлениями своей деятельности сможет увеличить эффективность на 21 млн евро. Для покрытия недостающих 188,9 млн евро потребуется дополнительное финансирование со стороны государства или использование резерва Кассы здоровья, большая часть которого является нераспределенной прибылью. Использование резерва в необходимом объеме требует изменения законодательства. Окончательное предложение по установлению бюджетной позиции фонда здравоохранения правительство республики вносит в Рийгикогу.

По словам министра здоровья Рийны Сиккут, финансирование здравоохранения находится в сложной ситуации, поскольку затраты отрасли выросли из-за демографической ситуации и быстрого развития медицины.

«Реальность такова, что потребность в медицинских услугах увеличивается с каждым годом из-за старения населения, а также затрат из-за роста заболеваемости хроническими заболеваниями. В то же время новые формы труда, изменения на рынке труда и сокращение численности рабочей силы привели к нерегулярному поступлению социального налога», - сказала министр.

«Это означает, что дефицитный бюджет здравоохранения в следующем году должен быть поддержан за счет использования резерва с одной стороны, а с другой стороны необходимо изыскать пути экономии внутри системы. Понятно, что использование резерва - временное решение и что финансирование здравоохранения в будущем потребует как эффективности, так и дополнительных ресурсов, - сказала Сиккут. - Это значит, что в будущем нам придется договориться об устойчивости здравоохранения в модели финансирования. Один из возможных вариантов, который я представила правительству весной, заключается в том, что деньги из госбюджета будут выделяться в Кассу здоровья и на расходы по лечению людей до 19 лет».

На данный момент остаток резерва Кассы здоровья составляет около 700 млн евро, из которых 500 млн - нераспределенная прибыль. В 2025 году по нынешней бюджетной стратегии дефицит бюджета Кассы составит 147,1 млн евро.

Последние данные, то есть летний экономический прогноз Министерства финансов, дают основания полагать, что из-за снижения сбора налогов дефицит бюджета будет еще больше - почти 210 млн евро.

Почти треть дефицита бюджета Кассы здоровья составляют переданные в учреждение в последние годы услуги, которые не имели финансового обеспечения или это покрытие было слишком низким.