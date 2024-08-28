SEB: автоналог приведет к тому, что молодежь будет все чаще отказываться от покупки личного автомобиля

По словам Карофельда, происходящее в настоящее время на авторынке, по крайней мере пока, никак не говорит о том, что наступил предшествующий введению автоналога период: рынок новых легковых автомобилей сократился почти на 14% по сравнению с прошлым годом.

«Несмотря на то, что закон был принят, очередей за дверями автосалонов не наблюдается. Возможно, дело в том, что эстонцы обычно реагируют в последний момент, но и другие запланированные повышения налогов не внушают особого оптимизма», - говорит Карофельд.