ВЫЗОВ Из Эстонии в Марокко и обратно: нет лучшего терапевта, чем длинная и трудная дорога. Часть девятая, заключительная

Моя бабушка всегда спрашивала меня, перед тем как я отправлялся куда-то дальше, чем на 500 километров: «Наверное, это какое-то внутреннее беспокойство, ты просто не можешь с этим справиться?», и я всегда спорил с ней, думая, что это что-то плохое, что это звучит как осуждение. Но сейчас я понимаю: дорога - это самый лучший наркотик, самый лучший терапевт, самый лучший спаситель, который может быть дан.

Находясь в путешествии, мы решаем задачи, непривычные для нас в повседневности. Мы открыты к контакту, даже если дома мы - самые закрытые люди. Мы думаем иначе, и это заставляет нас решать ситуации и смотреть на сложности по-новому. Мы живем одним днем, ищем возможности каждый день, и это то, что делает такие путешествия столь важными.

Импровизируй. Адаптируйся. Преодолевай.

Спутниками Владимира в путешествии были и велосипедисты. Фото: Владимир Нийнимяки

В моем случае преодоление прошло красной линией на протяжении всего путешествия. Я с трудом поднимался на велосипеде в горы, искал зарядные станции, ехал в полную неизвестность. Но именно адаптация и импровизация помогали мне, как и всей команде, двигаться дальше. Эта жизнь одним днем научила меня не беспокоиться о тех проблемах, которые я не в силах решить. Не заглядывать дальше, чем на одну зарядку или день пути.

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