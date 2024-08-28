Путешествие Владимира Нийнимяки по маршруту Таллинн-Касабланка-Таллинн на электромобиле завершилось, и подводя его итоги, принявший смелый вызов журналист почувствовал, что ключевым словом для этого приключения было слово «преодоление». Справляться же с трудностями помогали адаптация и импровизация, решимость жить «одним днем» и не беспокоиться о проблемах, которые человек сам не в силах решить. Полученный бесценный опыт уже мотивирует путешественника и к более амбициозным проектам подобного рода.
ВЫЗОВ ⟩ Из Эстонии в Марокко и обратно: нет лучшего терапевта, чем длинная и трудная дорога. Часть девятая, заключительная
Автомобильный журналист Владимир Нийнимяки подверг себя испытанию, отправившись в путешествие из Таллинна в марокканскую Касабланку и обратно на электромобиле. В общей сложности это было 13 000 километров пути, в ходе которого всякое могло случиться. О своих впечатлениях и испытаниях он подробно рассказывал в Postimees.
Это последняя часть моего рассказа. Прошло три недели с тех пор, как я вернулся. Как мы вернулись. 13 500 км на машине, 3 000 км на велосипедах. Я начинал писать эту часть множество раз, но каждый раз бросал на полпути.
Последняя неделя этого путешествия была настоящим испытанием, достойным отдельной истории. Я вернулся домой, проехав 7 000 километров за неделю, хотя изначально планировал потратить на это две с половиной недели. Можно было бы рассказать, как несколько дней подряд мы с частью команды, оставшейся со мной в Skoda, проезжали по 1 800 километров в сутки без остановок, повторяя это несколько раз кряду. Но я не буду этого делать.
Я вернулся домой, думая, что не захочу путешествовать следующие полгода точно, но сейчас, сидя дома, уже задумываюсь о следующем годе. Я хочу поехать еще дальше. Пока не знаю, откуда возьму ресурсы, но чем сложнее испытание, чем дальше проложен маршрут, тем интереснее будет туда отправиться.
Уже манят новые цели
Это странное чувство - ведь приходится часто отвечать на вопрос: как прошло путешествие, какие были сложности, с чем столкнулся? Пересказывая это раз за разом, я вдруг понял: это осталось позади. Эти сложности, которые заставляли ненавидеть идею, ненавидеть ситуацию, задаваться вопросом, зачем все это было, прошли. А сейчас остается чувство: я это сделал. Я хочу еще. Хочу дальше.
Моя бабушка всегда спрашивала меня, перед тем как я отправлялся куда-то дальше, чем на 500 километров: «Наверное, это какое-то внутреннее беспокойство, ты просто не можешь с этим справиться?», и я всегда спорил с ней, думая, что это что-то плохое, что это звучит как осуждение. Но сейчас я понимаю: дорога - это самый лучший наркотик, самый лучший терапевт, самый лучший спаситель, который может быть дан.
Находясь в путешествии, мы решаем задачи, непривычные для нас в повседневности. Мы открыты к контакту, даже если дома мы - самые закрытые люди. Мы думаем иначе, и это заставляет нас решать ситуации и смотреть на сложности по-новому. Мы живем одним днем, ищем возможности каждый день, и это то, что делает такие путешествия столь важными.
Импровизируй. Адаптируйся. Преодолевай.
В моем случае преодоление прошло красной линией на протяжении всего путешествия. Я с трудом поднимался на велосипеде в горы, искал зарядные станции, ехал в полную неизвестность. Но именно адаптация и импровизация помогали мне, как и всей команде, двигаться дальше. Эта жизнь одним днем научила меня не беспокоиться о тех проблемах, которые я не в силах решить. Не заглядывать дальше, чем на одну зарядку или день пути.
Ответ на главный вопрос
Утро - лучшее и наиболее сложное время, когда приходилось складывать свои планы во что-то более осязаемое, чем просто идею «нам нужно домой». Поднимался на гору, крутя педали, не думая о том, насколько велик шанс у неподготовленного человека схватить сердечный приступ, получая такую нагрузку. В текущем моменте все было хорошо, я проходил свой маршрут, и самое важное - никакая статистика не имела значения в тот момент. Опасно, сложно, непреодолимо - все эти слова оставались напечатанными в буклетах, но в моменте преодоления они становились абсолютно бессмысленными.
Я много раз отвечал на вопрос: что было самым сложным в путешествии? Были ли проблемы с машиной? И мне всегда приходится задуматься, прежде чем ответить. Мой ответ мог разниться ото дня ко дню. Зарядки, расстояние, усталость... Но один из главных вопросов, можно ли проехать на электромобиле так далеко, получил свой ответ: да, абсолютно.
В какой-то момент становится абсолютно безразлично, на чем ехать - будь это дизель, бензин или электричество. И это, пожалуй, главная победа электромобиля как технологии. Возможно ехать куда угодно на нем, если есть станции быстрой зарядки. Вопрос в том, насколько дальше готовы люди уехать уже на бензине, куда не доедет электричка? Ведь во время всей поездки я старался прокладывать маршрут с учетом зарядок только в Марокко.
Люди задаются вопросом: можно ли доехать из Таллинна до Тарту и обратно на электричке без проблем? Они бы купили такой автомобиль, если бы он проезжал 1 000+ километров на одной зарядке. И я задаюсь вопросом: для чего это нужно? Возможно, мне не помогли бы и 1 000 километров без зарядки в Марокко, чтобы добраться до следующей станции. А в Европе количество зарядок достаточно, чтобы передвигаться на автомобиле даже с запасом хода в 150 километров.
В итоге: я побывал в лучшем путешествии в своей жизни на данный момент. Это было бы невозможно без трех команд: команды Hello Afrika, команды Accelerista и SKO Motors. Увлеченные люди, готовые рискнуть и узнать, что там, за гранью зоны комфорта. И я благодарен за этот опыт. Путешествуйте и не бойтесь рисковать - ведь всегда лучше пожалеть о том, что ты сделал, чем о том, чего не сделал.