«Центристскую партию похоронили вместе с Сависааром»: нарвского активиста исключили из рядов центристов

В решении правления было указано, что Паншин систематически наносит ущерб репутации Центристской партии - публично оскорбляет в соцсетях председателя партии, заместителей председателя, членов регионального правления и других лично ему неприятных людей, при этом злоупотребляет своим статусом в социальной сети. Пашин является местным блогером, который пишет мнения о происходящем в Facebook-группе «Нарва, как она есть».