«Центристскую партию похоронили вместе с Сависааром»: нарвского активиста исключили из рядов центристов

Во вторник, 27 августа, на заседании правления Нарвского округа Центристской партии приняли решение об исключении Михаила Паншина, который ранее назвал лесных братьев бандитами. Паншин не очень расстроен таким решением, а на его защиту встала бывшая центристка Мария-Юферева Скуратовски.
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В решении правления было указано, что Паншин систематически наносит ущерб репутации Центристской партии - публично оскорбляет в соцсетях председателя партии, заместителей председателя, членов регионального правления и других лично ему неприятных людей, при этом злоупотребляет своим статусом в социальной сети. Пашин является местным блогером, который пишет мнения о происходящем в Facebook-группе «Нарва, как она есть».
За исключение Паншина проголосовало шесть человек, трое не принимали участие в собрании.