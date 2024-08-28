Одолжите государству денег: жителям Эстонии начали продавать гособлигации

По словам председателя правления Таллиннской биржи Nasdaq Каареля Отса, в виде гособлигаций будет создан новый и доступный финансовый инструмент для эстонского рынка капитала, который также будет способствовать улучшению общей финансовой грамотности.

«Как начинающему инвестору может быть интересно сделать первые шаги на рынке ценных бумаг, так и опытному инвестору - с целью диверсификации рисков. Самая большая разница с срочным банковским вкладом заключается именно в его ликвидности - при желании гособлигации можно покупать и продавать», - сказал Отс.

Государственная облигация - это выпущенная правительством ценная бумага, которая погашается в определенный день с конкретной разрешенной суммой процентов. Как правило, выплата процентов производится один раз в год в определенную дату.

Чтобы подписаться на облигации, то есть получить право на приобретение ценной бумаги, необходим счет ценных бумаг, который можно открыть в своем домашнем банке. Облигация будет свободно обращаться, она будет котироваться на таллиннской бирже Nasdaq, где ее можно будет покупать и продавать на вторичном рынке.