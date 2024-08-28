Со среды по 9 сентября жители Эстонии могут покупать эстонские государственные облигации через свой банк.
Одолжите государству денег: жителям Эстонии начали продавать гособлигации
Объем адресованного эстонским розничным инвесторам предложения впервые достигает 200 млн евро. Привлеченные средства будут направлены на покрытие дефицита бюджета и возросших расходов на оборону.
Срок погашения двухлетних облигаций истекает 16 сентября 2026 года, когда эстонское государство выплатит владельцу облигации сумму, соответствующую номинальной стоимости облигации.
Государство выплачивает фиксированные проценты в размере 3,3 процента в год по облигациям, выплата производится один раз в год.
Подписаться на государственные облигации Эстонии можно через LHV, Swedbank, SEB и Luminor, минимальная сумма подписки - одна облигация номинальной стоимостью сто евро.
Для подписки необходим счет ценных бумаг, его можно открыть в своем домашнем банке или у другого поставщика услуг. Для подписки на облигации предприятию или другому юридическому лицу необходим LEI-код.
«Брать деньги в долг - неизбежность для Эстонии в нынешней ситуации, а не цель, но на этот раз это также означает привлечение сбережений своих граждан, что, как ожидается, укрепит связь людей со страной и ее участью. Имеющийся дефицит не является хорошим признаком состояния государственных финансов, но его покрытие таким образом также служит поддержкой народа, сплоченности общества и финансового рынка», - считает министр финансов Юрген Лиги.
Глава отдела государственного казначейства Министерства финансов Янно Луурмеэс сказал, что предложение облигаций и расчет процентов осуществлялись на рыночной основе. «Более низкая номинальная стоимость и более короткий срок, чем обычно, обусловлены нашим желанием сделать облигации доступными как можно большему числу людей», - заявил Луурмеэс.
По словам председателя правления Таллиннской биржи Nasdaq Каареля Отса, в виде гособлигаций будет создан новый и доступный финансовый инструмент для эстонского рынка капитала, который также будет способствовать улучшению общей финансовой грамотности.
«Как начинающему инвестору может быть интересно сделать первые шаги на рынке ценных бумаг, так и опытному инвестору - с целью диверсификации рисков. Самая большая разница с срочным банковским вкладом заключается именно в его ликвидности - при желании гособлигации можно покупать и продавать», - сказал Отс.
Эстонское государство привлекло в качестве управляющих сделками AS LHV Pank и Swedbank AS. Юридическим консультантом сделки выступила юридическая фирма Sorainen.
Государственная облигация - это выпущенная правительством ценная бумага, которая погашается в определенный день с конкретной разрешенной суммой процентов. Как правило, выплата процентов производится один раз в год в определенную дату.
Чтобы подписаться на облигации, то есть получить право на приобретение ценной бумаги, необходим счет ценных бумаг, который можно открыть в своем домашнем банке. Облигация будет свободно обращаться, она будет котироваться на таллиннской бирже Nasdaq, где ее можно будет покупать и продавать на вторичном рынке.
За последние несколько лет ряд европейских стран (в том числе Бельгия, Хорватия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Португалия, Румыния, Великобритания) в различных объемах выпускали ориентированные на розничных инвесторов государственные облигации, хотя такие облигации и не всегда торговались на бирже. Срок действия облигаций варьировался от одного месяца до десяти лет. Поскольку государственные облигации являются одним из финансовых инструментов с наименьшим уровнем риска, они также привлекли на рынок ценных бумаг новых мелких инвесторов.
С начала кризиса COVID-19 в 2020 году эстонское государство стало более активно выпускать как долгосрочные, так и краткосрочные облигации. По состоянию на конец мая в портфелях инвесторов находятся долгосрочные государственные облигации Эстонии на сумму 4 миллиарда евро и краткосрочные на сумму 1,1 миллиарда евро. Эти облигации были ориентированы в основном на профессиональных инвесторов и международные фонды.
Эстония входит в число стран с самой низкой в Европейском союзе долговой нагрузкой - долговая нагрузка эстонского государства в 2023 году составила 7,3 миллиарда евро, или 19,6% ВВП. Объем депозитов эстонских домохозяйств в конце июля этого года достиг рекордных 12,4 миллиарда евро, а срочные вклады составляют более 4,3 миллиардов евро.