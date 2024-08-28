Сортируя отходы, жители Таллинна все чаще прибегают к экономике замкнутого цикла

По словам вице-мэра Таллинна по вопросам предпринимательства Маргот Роозе, горожане всё больше осознают важность раздельного сбора отходов и делают выбор в пользу принципов экономики замкнутого цикла и устойчивого развития.

«В общественных местах также необходимо создавать больше возможностей для раздельного сбора отходов, чтобы поддерживать стремления жителей города к более экологичной жизни», - отметила Роозе.

Дома и на рабочем месте большинство жителей Таллинна собирают отходы раздельно. По сравнению с предыдущими годами раздельный сбор отходов значительно вырос. Чаще всего сортируют бумагу и картон - это делают 88% людей дома и 92% - на работе.

Кроме того, сортируются опасные отходы, различные виды упаковки, электрические и электронные отходы, бывшая в употреблении одежда и пищевые отходы. Основными препятствиями респонденты назвали отсутствие контейнеров или их удаленность (50%), а также недостаточную осведомленность о раздельном сборе отходов.

Раздельный сбор отходов в общественных местах также увеличился - 88% горожан используют урны для разных типов отходов. В то же время 60% жителей Таллинна считают, что в общественных местах слишком мало урн, что свидетельствует об их готовности еще активнее вести раздельный сбор отходов.

Ускорение перехода к экономике замкнутого цикла подтверждается тем, что 86% жителей Таллинна за последний год продали или отдали вещи, которые им больше не нужны, а 81% отремонтировали сломанные предметы. Кроме того, 69% жителей сократили своё потребление.

За последние 12 месяцев 47% респондентов использовали станции по приему отходов, что больше по сравнению с предыдущими годами (43% в 2023 году и 41% в 2021 году).

Чаще всего за последние три года в домах оставалась лишняя мебель (у 45% опрошенных), которую чаще всего отвозили на станции по приему отходов на собственном транспорте, продавали и отдавали. Также на станции сдавали строительные отходы и автомобильные шины.

За последний год 86% респондентов сократили количество пищевых отходов - на 79% больше, чем в 2023 году.