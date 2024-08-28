Ср, 28.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

На US Open сыграли самый длинный за всю историю теннисный матч

Copy
Даниэль Эванс сыграл самый длинный за всю историю турнира US Open матч.
Даниэль Эванс сыграл самый длинный за всю историю турнира US Open матч. Фото: JAMIE SQUIRE

На US Open - последнем в году теннисном турнире Большого шлема - вчера вечером состоялся самый длинный матч за всю историю: британец Дэниел Эванс (ATP 184) победил россиянина Карена Хачанова (ATP 22) со счетом 6:7 ​​(6), 7 в матче, длившемся пять часов 35 минут.

Каждый из пяти сетов матча длился более часа, самый длинный из них – 1.13. 34-летний Эванс в решающем сете находился в проигрышном положении 0:4, однако нашел в себе силы все же выстоять и обыграть соперника (6:4).

Хачанов сумел отбить два матчбола, но третий все же достался Эвансу.

«Я просто пытался продолжить соревнование – при счете 0:4 я думал, что все кончено. Теперь у меня просто болит голова. Это был чертовски тяжелый матч, я просто хочу пойти спать», - сказал Эванс Sky Sports.

Хотя это был самый длинный матч за все время на турнире Большого шлема, проходившем в Нью-Йорке, он все же не вписывается даже в топ-20 рекордно длинных матчей в общем списке.

В 2010 году американец Джон Иснер и француз Николя Маю в первом туре Уимблдонского турнира сыграли матч, длившийся три дня. Всего на площадке было проведено 11 часов и пять минут, и Иснер в итоге выиграл 6:4, 3:6, 6:7(7), 7:6(3), 70:68.

В женском одиночном турнире US Open победительница турнира 2021 года Эмма Радукану (WTA 72) выбыла из соревнований в первом раунде, проиграв 1:6, 6:3, 4:6 американке Софии Кенин (WTA 54).

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх