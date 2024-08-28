На US Open сыграли самый длинный за всю историю теннисный матч

Каждый из пяти сетов матча длился более часа, самый длинный из них – 1.13. 34-летний Эванс в решающем сете находился в проигрышном положении 0:4, однако нашел в себе силы все же выстоять и обыграть соперника (6:4).

Хачанов сумел отбить два матчбола, но третий все же достался Эвансу.

«Я просто пытался продолжить соревнование – при счете 0:4 я думал, что все кончено. Теперь у меня просто болит голова. Это был чертовски тяжелый матч, я просто хочу пойти спать», - сказал Эванс Sky Sports.

Хотя это был самый длинный матч за все время на турнире Большого шлема, проходившем в Нью-Йорке, он все же не вписывается даже в топ-20 рекордно длинных матчей в общем списке.

В 2010 году американец Джон Иснер и француз Николя Маю в первом туре Уимблдонского турнира сыграли матч, длившийся три дня. Всего на площадке было проведено 11 часов и пять минут, и Иснер в итоге выиграл 6:4, 3:6, 6:7(7), 7:6(3), 70:68.

INCREDIBLE. Daniel Evans, who is now outside the top 100, wins the last 6 games of the 5th set from 0-4 down in the 5th set and beats Karen Khachanov 6-7(6), 7-6(2), 7-6(4), 4-6, 6-4 in the longest match of the #USOpen history.



5h35.



Into R2. pic.twitter.com/8AxMy5l4it — José Morgado (@josemorgado) August 27, 2024

В женском одиночном турнире US Open победительница турнира 2021 года Эмма Радукану (WTA 72) выбыла из соревнований в первом раунде, проиграв 1:6, 6:3, 4:6 американке Софии Кенин (WTA 54).