На US Open - последнем в году теннисном турнире Большого шлема - вчера вечером состоялся самый длинный матч за всю историю: британец Дэниел Эванс (ATP 184) победил россиянина Карена Хачанова (ATP 22) со счетом 6:7 (6), 7 в матче, длившемся пять часов 35 минут.
На US Open сыграли самый длинный за всю историю теннисный матч
Каждый из пяти сетов матча длился более часа, самый длинный из них – 1.13. 34-летний Эванс в решающем сете находился в проигрышном положении 0:4, однако нашел в себе силы все же выстоять и обыграть соперника (6:4).
Хачанов сумел отбить два матчбола, но третий все же достался Эвансу.
«Я просто пытался продолжить соревнование – при счете 0:4 я думал, что все кончено. Теперь у меня просто болит голова. Это был чертовски тяжелый матч, я просто хочу пойти спать», - сказал Эванс Sky Sports.
Хотя это был самый длинный матч за все время на турнире Большого шлема, проходившем в Нью-Йорке, он все же не вписывается даже в топ-20 рекордно длинных матчей в общем списке.
В 2010 году американец Джон Иснер и француз Николя Маю в первом туре Уимблдонского турнира сыграли матч, длившийся три дня. Всего на площадке было проведено 11 часов и пять минут, и Иснер в итоге выиграл 6:4, 3:6, 6:7(7), 7:6(3), 70:68.
INCREDIBLE. Daniel Evans, who is now outside the top 100, wins the last 6 games of the 5th set from 0-4 down in the 5th set and beats Karen Khachanov 6-7(6), 7-6(2), 7-6(4), 4-6, 6-4 in the longest match of the #USOpen history.— José Morgado (@josemorgado) August 27, 2024
5h35.
Into R2. pic.twitter.com/8AxMy5l4it
В женском одиночном турнире US Open победительница турнира 2021 года Эмма Радукану (WTA 72) выбыла из соревнований в первом раунде, проиграв 1:6, 6:3, 4:6 американке Софии Кенин (WTA 54).