Изменение в правилах: сначала публикация результатов экзаменов в основных школах, потом прием учащихся в гимназии и училища

Перевод: Павел Соболев

По словам Каллас, важно, чтобы каждый выпускник основной школы школы получил среднее образование или среднее профессиональное образование. «Наша цель - сделать продолжение образовательного пути максимально простым и понятным для ученика и предложить гибкие траектории обучения. Впервые поступление в среднюю школу и профессиональное училище будет находиться в логической последовательности с выпускными экзаменами основной школы, чтобы их результаты также можно было учитывать при поступлении в новое учебное заведение».

До сих пор решение о зачислении на новый уровень обучения ученик получал до того, как выполнил условия для окончания основной школы. Отныне процесс будет обратным - прием в гимназии и училища начнется только после объявления результатов выпускных экзаменов в основной школе. Также гимназии и профучилища должны одновременно информировать об условиях поступления и критериях оценивания на сайте учебного заведения. Как условия приема, так и критерии оценки по-прежнему должны устанавливать сами школы.

В будущем гимназии смогут организовать прием на основе представленных данных и отказаться от проведения различных тестов в и без того стрессовое для учащихся время. В профессиональных училищах результаты оценивания должны быть проверяемыми, а потребность учащегося в поддержке должна анализироваться в процессе поступления, чтобы обеспечить необходимые услуги поддержки с начала периода обучения.

Также определены условия исключения из профессионального образования. Отчисление должно рассматриваться очень тщательно и являться крайней мерой для учащегося, который не достиг требуемых результатов обучения. Училища должны активно заниматься оказанием поддержки и консультированием учащихся и, при необходимости, готовить для учащегося индивидуальную учебную программу.

Министерство образования и науки предлагает поддержку гимназиям и училищам во внедрении изменений. Новый порядок приема будут действовать с 2025 года, когда начнется следующий прием в гимназии и училища.