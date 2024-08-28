Таллиннский общественный транспорт переходит на осенне-зимнее расписание

С 1 сентября изменится расписание автобусов № 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 26/26A, 27, 32, 34, 40, 42, 46, 55, 61 и 72. В связи с тем, что автобусы больше не будут ходить в объезд, а также в связи с корректировкой времени в пути новое расписание будет и у автобусов № 3, 23, 28, 36, 50, 60, 67 и 73. График автобусной линии № 35 уплотнится.