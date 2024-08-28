22 августа во время матча уругвайского «Насьоналя» с бразильским «Сан-Паулу» в 1/8 финала Кубка Либертадорес футболист «Насьоналя» Хуан Искьердо потерял сознание на поле. Как оказалось, у футболиста начался приступ аритмии.
Футболист, потерявший во время матча сознание, умер в больнице. Ему было 27 лет
27-летний футболист рухнул на газон на 84-й минуте без какого-либо контакта с соперниками. На место немедленно вызвали скорую, медики доставили Искьердо в больницу Альберта Эйнштейна.
Вчера, 27 августа, поступило сообщение о том, что у футболиста прогрессирует повреждение мозга, также повышается внутричерепное давление. Игрок находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Сегодня пресс-служба клуба «Насьональ» опубликовала в соцсети Х сообщение о том, что футболист скончался.
«С глубочайшей болью и потрясением в сердцах клуб объявляет о смерти Хуана Искьердо. Выражаем самые искренние соболезнования его семье, друзьям, коллегам и родственникам».
Искьердо скончался после остановки дыхания, связанной с аритмией.