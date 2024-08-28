Эксперт: что такое «гостевая квартира» и какими неприятностями может обернуться ее покупка

Покупка такой «квартиры», по словам маклера-консультанта 1Partner Kinnisvara Хелены-Лауры Лесмент, может привести к дополнительным расходам и затруднить продажу квартиры в будущем.

«Да, покупка гостевых апартаментов на первый взгляд может казаться финансово выгодной, но стоит тщательно просчитать все связанные с этой покупкой риски, - сказала Лесмент. - Рассматривать такую сделку стоит только в том случае, если разница в цене по сравнению с аналогичной жилой площадью действительно значительна».

Лесмент отметила, что, покупая квартиру, оформленную как помещение коммерческого назначения, следует иметь в виду, что получить жилищный кредит на покупку такой квартиры зачастую бывает сложнее и, как правило, процентная ставка по кредиту выше обычной.

«Квартира, зарегистрированная как гостевая, должна быть как минимум на 10% дешевле аналогичных квартир, зарегистрированных как жилые помещения, и даже в этом случае покупатель должен произвести точные расчеты, поскольку эта более низкая цена повлечет за собой в будущем дополнительные расходы», - объяснила Лесмент.

Консультант 1Partner подчеркнула, что даже если банк готов предоставить кредит, у владельца в будущем могут возникнуть проблемы, когда он решит эту квартиру продать, поскольку следующий покупатель такого финансирования может и не получить.

Кроме того, покупатель квартиры, зарегистрированной как нежилая, не может получить поручительство KredEx по жилищному кредиту, которое позволяет молодым семьям, молодым специалистам и многодетным семьям уменьшить сумму первого взноса.

Кроме того, освобождение от налога на землю под домом не распространяется на владельцев коммерческой недвижимости, что, в свою очередь, еще больше увеличивает текущие расходы, связанные с владением недвижимостью.

И еще одно важное обстоятельство, на которое указывает Лесмент: хотя на практике это случается крайне редко, но местное самоуправление имеет право назначить штраф за постоянное использование гостевой квартиры в личных целях в качестве жилого помещения.