Мнение Пожалуйста, говорите со мной по-эстонски!

Моя коллега, владеющая эстонским языком на уровне C1, была просто раздосадована бестактной сотрудницей. К счастью, ее уверенность в себе не пострадала, но это не относится к военным беженцам, прибывшим сюда год или два назад.

Цель курсов эстонского языка для военных беженцев - дать им практические языковые навыки, которые позволят им сразу же начать общаться на эстонском языке. Преподаватели поощряют их делать первые шаги в магазинах, на рынках, в кафе и в Кассе страхования от безработицы. Оказывается, давать такие советы легче, чем прислушаться к ним.

Создается впечатление, что большинство работников сферы обслуживания считают своим священным долгом лишить людей, которые только учат эстонский язык, возможности общаться на нем. Я верю, что это делается не по злому умыслу. Возможно, обслуживающий персонал считает, что таким образом проявляет вежливость или быстрее справится с задачей.

К сожалению, работник сферы обслуживания, отвечающий на эстонское приветствие по-русски или по-английски, лишает человека, который еще не очень хорошо говорит по-эстонски, уверенности в том, что он может начать разговор на эстонском.

Человек, только изучающий язык, может всерьез опасаться, что даже слово «tere» было настолько плохо произнесено, что работник не смог его понять.

И таким образом встречный вопрос «Как я могу помочь?» или «How can I help you?» может надолго отбить у изучающего язык желание использовать его вне аудитории. Пройдет немало времени, прежде чем человек наберется смелости и попытается снова.

Я не помню, чтобы хоть в одной другой стране обслуживающий персонал в отеле, кафе или ресторане приветствовал гостя на английском языке. По-прежнему гордо раздаются bonjour, bongiorno и hej, и только когда клиент переходит на английский, разговор продолжается на английском. Не могли бы и мы последовать этому примеру?