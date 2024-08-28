В мире найдется не так много стран, где использование государственного языка регулируется так основательно, как в Эстонии. Тем не менее, видимость и слышимость эстонского языка в публичном пространстве за последние несколько лет значительно снизилась, поскольку само по себе наличие закона ситуацию не улучшает. Если мы не изменим своего отношения, то все так и останется, пишет Айле Лехтсе, директор НКО Folkuniversitetet и преподаватель эстонского языка для взрослых.
Мнение ⟩ Пожалуйста, говорите со мной по-эстонски!
Так в чем же дело? С одной стороны, мы мужественно миримся с безъязыким обслуживанием в торговле, медицине и общественном транспорте. С другой стороны, наш обслуживающий персонал стал настолько дружелюбен к клиентам, что автоматически переходит на русский или английский язык, если у собеседника волосы темнее обычного либо чувствуется небольшой акцент.
Не знаю, соблюдают ли они какие-то предписания, но это уже перебор! Человек, живущий в Тарту и изучающий эстонский язык, не должен постоянно повторять эстоноязычным официантами: «Пожалуйста, говорите со мной по-эстонски!».
Несколько недель назад я услышала, как коллега-итальянка на что-то жаловалась. Оказалось, что она побывала на приеме у врача по гигиене труда. Поздоровалась с администратором на эстонском языке и сказала, что у нее назначен визит. Тоже на эстонском.
На это дружелюбная сотрудница на чистом английском ответила, что ей нужно ее удостоверение личности. Когда моя коллега спросила, не говорит ли администратор по-эстонски, она так растерялась, что на некоторое время вообще лишилась дара речи.
К сожалению, такая ситуация является не исключительной, а скорее очень распространенной. Конечно, обслуживающий персонал должен быть предупредительным, но хороший обслуживающий персонал не навязывает свою помощь, когда о ней не просят. Хороший обслуживающий персонал замечает, что человек говорит по-эстонски, и не переходит на английский или на русский, когда понимает, что этот человек не является носителем эстонского языка.
Моя коллега, владеющая эстонским языком на уровне C1, была просто раздосадована бестактной сотрудницей. К счастью, ее уверенность в себе не пострадала, но это не относится к военным беженцам, прибывшим сюда год или два назад.
Цель курсов эстонского языка для военных беженцев - дать им практические языковые навыки, которые позволят им сразу же начать общаться на эстонском языке. Преподаватели поощряют их делать первые шаги в магазинах, на рынках, в кафе и в Кассе страхования от безработицы. Оказывается, давать такие советы легче, чем прислушаться к ним.
Создается впечатление, что большинство работников сферы обслуживания считают своим священным долгом лишить людей, которые только учат эстонский язык, возможности общаться на нем. Я верю, что это делается не по злому умыслу. Возможно, обслуживающий персонал считает, что таким образом проявляет вежливость или быстрее справится с задачей.
К сожалению, работник сферы обслуживания, отвечающий на эстонское приветствие по-русски или по-английски, лишает человека, который еще не очень хорошо говорит по-эстонски, уверенности в том, что он может начать разговор на эстонском.
Человек, только изучающий язык, может всерьез опасаться, что даже слово «tere» было настолько плохо произнесено, что работник не смог его понять.
И таким образом встречный вопрос «Как я могу помочь?» или «How can I help you?» может надолго отбить у изучающего язык желание использовать его вне аудитории. Пройдет немало времени, прежде чем человек наберется смелости и попытается снова.
Я не помню, чтобы хоть в одной другой стране обслуживающий персонал в отеле, кафе или ресторане приветствовал гостя на английском языке. По-прежнему гордо раздаются bonjour, bongiorno и hej, и только когда клиент переходит на английский, разговор продолжается на английском. Не могли бы и мы последовать этому примеру?