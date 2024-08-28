Фото Праздник стропил в Таллинне: отель, в котором можно жить долго

Так будет выглядеть новый отель. Фото: Accor Group

Общественные зоны и клубная комната способствуют ежедневному общению: вы сможете познакомиться со своими соседями и завести новых друзей. В здании также будут тренажерный зал и большая подземная парковка.

Наряду с рестораном и зоной отдыха на первом этаже 130-комнатного отеля, расположенного на пути идущих из порта туристов, появятся коммерческие площади с большими витринами, некоторые из которых уже забронированы. Главные достопримечательности и деловые районы города находятся всего в пяти минутах ходьбы от отеля.

Экологическую устойчивость претендующего на сертификат LEED Gold отеля подчеркивают солнечные батареи, геотермальное отопление и современные системы охлаждения. Высокие помещения и окна от пола до потолка пропускают много естественного света, уменьшая тем самым затраты на электроэнергию.

Апарт-отель будет готов уже в следующем году

Шестиэтажный апарт-отель общей площадью около 13 000 м2 будет завершен к сентябрю 2025 года. Своевременное достижение максимальной высоты здания и проведение праздника стропил подтверждают тщательность планирования и способность придерживаться графика.

Новый отель будет находиться между А-терминалом пассажирского порта и Старым городом. Фото: Raivo Murde

Novotel Living, идеально вписывающийся в быстро развивающуюся портовую зону, предлагает возможности, которых ранее в Таллинне не было. Полноценный опыт проживания сроком от одного месяца до полугода – в комфорте отеля и домашнем уюте – подойдет как для длительных деловых поездок, так и для семей или студентов.

Новая концепция апарт-отелей Novotel Living зарекомендовала себя во многих странах мира. Строительство уникального для стран Балтии отеля идет по графику.