На строительной площадке апарт-отеля новой концепции Novotel Living, расположенном между Старым портом и Старым городом, состоялся праздник стропил. Строящийся отель предложит уникальный для Эстонии опыт долговременного проживания, где комфорт отеля будет сочетаться с домашним уютом.
Фото ⟩ Праздник стропил в Таллинне: отель, в котором можно жить долго
В апарт-отеле новой концепции Novotel Living, расположенном между Старым портом и Старым городом, состоялся праздник стропил. Строящийся отель предложит уникальный для Эстонии опыт долговременного проживания, где комфорт отеля будет сочетаться с домашним уютом.
Праздник стропил знаменует собой важную веху в развитии проекта, расположенного на пути перемещения туристов между А-терминалом и башней Толстая Маргарита. В мероприятии приняли участие партнер по строительству NOBE и представители владельца бренда Novotel Living, компании Accor Group.
Во ходе церемонии со стропил был снят традиционный венок, а собравшиеся выразили строителям благодарность. В своей речи исполнительный директор Estmak Capital Татьяна Архипова подчеркнула важность совместной работы: «Успешное строительство в Таллинне первого в странах Балтии апарт-отеля является свидетельством образцового сотрудничества всех сторон. Наши партнеры действительно выложились по максимуму».
Директор по строительству NOBE Прийт Ниголс отметил логистические вызовы, связанные с плотным движением в портовой зоне: «Дорожные работы и стремление минимально беспокоить местных жителей и предпринимателей сделали работу довольно сложной. Я рад, что нам удалось придерживаться графика. Хочу поблагодарить всех партнеров».
Апарт-отель как второй дом
В основе концепции апарт-отеля Novotel Living лежит создание уютной домашней атмосферы и возможностей приятного времяпрепровождения. Помещения, предназначенные как для краткосрочного, так и для долгосрочного проживания, больше напоминают стильные дизайнерские квартиры. Часто в них есть отдельная спальня, где может разместиться вся семья. В апартаментах также есть полноценная кухня для приготовления домашней еды.
Общественные зоны и клубная комната способствуют ежедневному общению: вы сможете познакомиться со своими соседями и завести новых друзей. В здании также будут тренажерный зал и большая подземная парковка.
Наряду с рестораном и зоной отдыха на первом этаже 130-комнатного отеля, расположенного на пути идущих из порта туристов, появятся коммерческие площади с большими витринами, некоторые из которых уже забронированы. Главные достопримечательности и деловые районы города находятся всего в пяти минутах ходьбы от отеля.
Экологическую устойчивость претендующего на сертификат LEED Gold отеля подчеркивают солнечные батареи, геотермальное отопление и современные системы охлаждения. Высокие помещения и окна от пола до потолка пропускают много естественного света, уменьшая тем самым затраты на электроэнергию.
Апарт-отель будет готов уже в следующем году
Шестиэтажный апарт-отель общей площадью около 13 000 м2 будет завершен к сентябрю 2025 года. Своевременное достижение максимальной высоты здания и проведение праздника стропил подтверждают тщательность планирования и способность придерживаться графика.
Novotel Living, идеально вписывающийся в быстро развивающуюся портовую зону, предлагает возможности, которых ранее в Таллинне не было. Полноценный опыт проживания сроком от одного месяца до полугода – в комфорте отеля и домашнем уюте – подойдет как для длительных деловых поездок, так и для семей или студентов.
Новая концепция апарт-отелей Novotel Living зарекомендовала себя во многих странах мира. Строительство уникального для стран Балтии отеля идет по графику.