ЭТО НЕ СТЫДНО! Жительница Таллинна рассказала о странных свиданиях и маньяках на сайтах знакомств: «Он мог меня убить»

- И как оно прошло?

- Из-за того, что у меня было мало опыта, я нервничала. Но девушка пришла с огромным букетом цветов. У меня был тогда очень плохой день, и эти цветы меня тогда просто воскресили. Мы пошли на свидание, и она все оплачивала. На следующих встречах я пыталась дарить ей подарки, но она так реагировала, как будто ей это не надо. Мы много ходили на свидания, но, к сожалению, у нас не сложилось ничего серьезного. Девушка уехала учиться в другую страну.

- Если бы ситуация сложились по-другому, видела ли ты себя с ней в отношениях?

- Возможно, но мы не так хорошо узнали друг друга. Но с девушкой, в целом, я тоже искала отношения, когда мужчины на свиданиях уже надоели.

Гость подкаста LilithLindlay. Фото: Martin Pedaja

- Можно ли распознать анкету маньяка?