Гостем подкаста «Это не стыдно!» стала блогер Лилиана, известная под ником Lilithlindlay. Она рассказала о своем опыте общения с мужчинами в различных приложениях для знакомств, поделилась историями неудачных свиданий, а также дала несколько полезных советов, как избежать опасных ситуаций.
ЭТО НЕ СТЫДНО! ⟩ Жительница Таллинна рассказала о странных свиданиях и маньяках на сайтах знакомств: «Он мог меня убить»
Лилиана - человек, который не боится обсуждать самые откровенные темы, поэтому и выпуск получился по-настоящему жарким и даже немного провокационным. Мы обсудили все - от странных свиданий и опасностей онлайн-знакомств до того, как лучше всего обезопасить себя перед встречей с незнакомцем.
- Кто сидит в приложениях для знакомств?
- Мне кажется, что на таких сайтах сидят одинокие люди, которые долго не могут найти отношения да и сами не знают чего ищут и остаются одни. Чаще всего люди находят вторую половинку не через приложения для знакомств, а на работе, учебе и просто в компаниях друзей.
- После свиданий ты всегда оценивала людей. На каких критериях основывается твой рейтинг?
- Я очень непредвзято даю оценку. Критерии, по которым я оцениваю свидания: хорошее общение, чувство юмора, комфорт. Внешность может дать дополнительные баллы, но больше я оценивала то, как человек ко мне относится, как я себя с ним чувствую.
Критерии оценивания секса: безопасность, доверие, желание, была ли прелюдия и получила ли я от этого удовольствие, а не тревогу и желание скорее все это забыть.
- Был ли у тебя опыт свиданий с девушками?
- Да, но очень тяжело было найти кого-то. Их надо вытаскивать постоянно. Я понимаю парней, девушек надо постоянно в диалог завлекать, но когда мне писали, я всегда на все соглашалась, выбирала время. Но да, есть девушки, которых надо постоянно вытягивать. И я сама столкнулось с проблемой, что девочки никуда не хотят выходить, поэтому у меня было всего одно свидание.
- И как оно прошло?
- Из-за того, что у меня было мало опыта, я нервничала. Но девушка пришла с огромным букетом цветов. У меня был тогда очень плохой день, и эти цветы меня тогда просто воскресили. Мы пошли на свидание, и она все оплачивала. На следующих встречах я пыталась дарить ей подарки, но она так реагировала, как будто ей это не надо. Мы много ходили на свидания, но, к сожалению, у нас не сложилось ничего серьезного. Девушка уехала учиться в другую страну.
- Если бы ситуация сложились по-другому, видела ли ты себя с ней в отношениях?
- Возможно, но мы не так хорошо узнали друг друга. Но с девушкой, в целом, я тоже искала отношения, когда мужчины на свиданиях уже надоели.
- Можно ли распознать анкету маньяка?
- Маньяка сложно распознать, но мне кажется, что я встречала такого. У него в анкете было всего три фотографии. Мы катались, и вдруг он сказал: «Классно, что ты не спросила про фотографии, на них не я». Я не обратила внимания, потому что плохо запоминаю лица. Мы сидели у Горхолла, и он намекал на приятное продолжение свидания, но я отказалась и попросила отвезти меня домой. Тогда он стал агрессивным и изменился в лице, но, к счастью, ничего не предпринял и отвез меня. Только дома я осознала, что он мог меня убить, потому что было много предпосылок.
О чем еще говорим в подкасте:
- Очень странное свидание, которое героиня никогда не забудет.
- Чем полезен рейтинг оценивания партнеров для подписчиц Лилианы?
- Лилиана ищет людей для оргии, так ли это?
- Как меняется жизнь после свадьбы и как она поняла, что ее избранник тот самый?
- Чайлдфри и хочет ли Лилиана родить ребенка?
- Вопросы, по которым героиня отсеивала партнеров.
- Советы по безопасности на свиданиях.
Об этом и многом другом слушайте в свежем выпуске подкаста «Это не стыдно!».
«Это не стыдно!» - подкаст, где откровенно обсуждаются темы любви, отношений и секса. Присоединяйтесь к нам на портал Limon.ee, чтобы исследовать эти важные аспекты жизни в атмосфере открытости и принятия, где каждый вопрос имеет значение, а каждый ответ помогает лучше понять себя и других.