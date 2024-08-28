РАЙНЕР САКС Украина завершила разработку своей баллистической ракеты, которая сможет долететь до Москвы

Конечно, среди этих 30 000 есть и те части, которые были переброшены с других фронтов. Пока что есть наиболее достоверная информация, что они прибыли с Южного фронта, из района Часова Яра, из района Купянска и из Харьковской области. Украинские силы немного улучшили свои позиции в Курской области и, вероятно, будут продолжать делать это еще несколько дней, но сил в этом районе для проведения крупных ударов у украинцев нет. Судя по всему, нет и такой цели.

Российские лидеры, конечно, не намерены мириться с ситуацией, когда украинские войска оккупируют значительную часть российской территории. Скорее всего, российский президент тоже живет осознанием того, что для вытеснения ВСУ необходимо перебрасывать туда резервы, но не прекращая наступления на территории Донбасса.

Российские пленные

Генерал Сырский также упомянул, что в ходе Курской операции было взято 594 пленных, что несколько меньше, чем было в слухах, распространявшихся в СМИ ранее. Число российских солдат, погибших в ходе этой операции, не уточняется. По крайней мере, пока создается впечатление, что украинский Генштаб не включает результаты Курской операции в публикуемую ежедневно статистику потерь противника.