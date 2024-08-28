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РАЙНЕР САКС Украина завершила разработку своей баллистической ракеты, которая сможет долететь до Москвы

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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Madis Veltman
  • США могут ограничить использование своего оружия в любой момент
  • Украина едва ли планирует крупное вторжение в Белородскую область
  • По данным Киева, наблюдается рост числа людей, покидающих оккупированный Крым

Российская армия организовала вчера в продолжение позавчерашней воздушной атаки масштабный ракетный и дроновый удар, при этом в основном использовались иранские беспилотники, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

Пять управляемых ракет, использованных при ударе, были уничтожены силами ПВО Украины; в частности, были уничтожены три ракеты «Кинжал» и одна баллистическая ракета «Искандер». Судя по всему, именно баллистическая ракета попала в отель в городе Кривой Рог, где в итоге были обнаружены четверо погибших.

Список целей

По данным Politico, Украина предоставит администрации президента США список целей, которые украинцы будут атаковать в России ракетами ATACMS, если США разрешат их использование. Публикация подобной информации может оказать небольшое давление на Россию, но, как заранее известно, при планировании своей военной операции Россия, как правило, учитывает тот факт, что США могут ограничить применение своего оружия в любой момент. В целом нехорошо, что такое освещение в СМИ появляется сейчас, поскольку оно, скорее, указывает на неопределенность процесса принятия решений в США.

Президент Зеленский заявил, что Украина успешно испытала баллистическую ракету собственной разработки. Украина, безусловно, имеет такие ноу-хау. Президент Украины не стал подробно рассказывать о ракете, но украинский военный эксперт Александр Коваленко заявил, что это может быть оружие, созданное на основе проекта «Гром-2», который уже находился в стадии разработки в Украине еще до начала полномасштабной войны.

По словам Коваленко, дальность полета разрабатываемой ракеты когда-то планировалась в 500 км, то есть это примерное расстояние от приграничных районов Украины до Москвы. Возможности новой ракеты, конечно, могут быть еще лучше.

Заявление президента сделано скорее для того, чтобы сбалансировать действия России. Несмотря на заявления о разработке новых вооружений, можно быть уверенным, что в этом году они еще не могут быть произведены в таком объеме, чтобы решающим образом повлиять на военные действия.

Президент Зеленский также заявил, что ВВС Украины использовали истребители F-16 для уничтожения ракет при отражении последних российских авиаударов. В течение дня первые скудные комментарии украинских военных на эту тему сменились похвальными оценками действий истребителей.

Изменение в риторике Зеленского о происходящем в Курской области

Президент Украины несколько изменил свою риторику относительно операции в Курской области. На данный момент приоритетным является посыл о том, что это важная составляющая стратегии победы Украины, и раскрывать все детали этого наступления пока не рекомендуется.

Ранее на первом месте стояло сообщение о том, что на территории России хотят создать буферную зону, поскольку там готовилось наступление в направлении Сумской области Украины. Кроме того, российская артиллерия ежедневно ведет огонь со своей территории по приграничным районам Украины. Своими кампаниями в СМИ Украина пытается поднять политическую цену происходящего в Курске для российского руководства.

На брифинге по ситуации в Курске главком ВСУ сообщил, что российской армии удалось перебросить контингент численностью около 30 000 человек. Их организация и использование, очевидно, займут некоторое время, но в принципе этих сил должно было бы хватить, чтобы остановить наступление Украины. Однако для вытеснения украинских войск с территории РФ потребуется более чем вдвое большее количество военных.

Конечно, среди этих 30 000 есть и те части, которые были переброшены с других фронтов. Пока что есть наиболее достоверная информация, что они прибыли с Южного фронта, из района Часова Яра, из района Купянска и из Харьковской области. Украинские силы немного улучшили свои позиции в Курской области и, вероятно, будут продолжать делать это еще несколько дней, но сил в этом районе для проведения крупных ударов у украинцев нет. Судя по всему, нет и такой цели.

Российские лидеры, конечно, не намерены мириться с ситуацией, когда украинские войска оккупируют значительную часть российской территории. Скорее всего, российский президент тоже живет осознанием того, что для вытеснения ВСУ необходимо перебрасывать туда резервы, но не прекращая наступления на территории Донбасса.

Российские пленные

Генерал Сырский также упомянул, что в ходе Курской операции было взято 594 пленных, что несколько меньше, чем было в слухах, распространявшихся в СМИ ранее. Число российских солдат, погибших в ходе этой операции, не уточняется. По крайней мере, пока создается впечатление, что украинский Генштаб не включает результаты Курской операции в публикуемую ежедневно статистику потерь противника.

Украинские дроны атаковали еще один склад нефтепродуктов в городе Каменск-Шахтинск в районе Ростовской области. Пожар там наблюдается уже несколько часов. На этот раз это склад, построенный непосредственно для снабжения армии. Есть предварительные сообщения о нападении на еще один склад моторного топлива в Ростовской области.

Интенсивность ударов российской армии на фронтах в целом остается по сравнению с предыдущей неделей на прежнем уровне.

В направлении Харькова российская армия предприняла попытку более сильного наступления в направлении Волчанска, но потерпела неудачу. В течение вчерашнего дня в российских источниках появилась информация о нападении украинских войск на российскую границу в Белгородской области. Первое сообщение было с погранперехода Нехотеевка. Второе сообщение о нападении поступило с погранперехода в направлении Шебелкино.

Оба предполагаемых направления атаки находятся в непосредственной близости от коридора нападения российской армии на Харьков и свидетельствуют о намерении проникнуть в тыл российского контингента. Пока что эти сообщения расплывчаты. Нет никаких оснований полагать, что Украина планирует вторжение в Россию очень крупными подразделениями, но серьезное препятствование харьковскому направлению российского нападения уже было бы серьезным военным и политическим вызовом для России.

Ситуация на фронтах

В направлении Купянска и Лимана в северной части Донбасса продолжаются очень интенсивные атаки российских подразделений, но безрезультатно. Украинские силы также проводят контратаки в этом районе. Активность российских подразделений в Северском районе снизилась.

В районе Бахмута продолжаются активные атаки на Часов Яр. Российская армия потеряла там один штурмовик Су-25. Российская армия не сумела улучшить свои позиции. На Торецком направлении также идут ожесточенные бои, но линия фронта остается неизменной.

Наступление российских частей продолжается в районе Покровска, вчера продолжалось ежедневное перемещение линии соприкосновения на запад.

К юго-западу от Донецка активизировалось наступление российских частей, которые должны поддержать наступление российской армии как в направлении Покровска, так и чуть южнее, в направлении Угледара. Вчера существенных изменений на линии фронта в этом районе не произошло.

На Южном фронте российские подразделения в последние несколько часов действовали немного активнее, чем обычно, особенно в районе Работино, но это скорее были разведывательные бои. Были и отдельные наступательные мероприятия на восточном берегу Днепра.

Исход людей с территории Крыма

По словам украинских чиновников, наблюдается рост числа людей, покидающих оккупированный Крым. Распространяются опасения, что украинские силы могут попытаться разрушить Крымский мост в ближайшем будущем.

Поручением президента Украины сформированы два новых подразделения военного управления в Запорожской области. Особенность этой ситуации заключается в том, что центр обеих новых административных единиц расположен на оккупированной территории (Василевка и Пологи в Запорожской области, недалеко от Днепра).

Российские военные блогеры уже несколько недель распространяют информацию (вероятно, с помощью украинцев) о том, что украинское командование концентрирует силы для наступления в этом регионе. В свою очередь, представители украинской армии распространили информацию, что российская армия вновь готовится более активно атаковать на южном направлении. Похоже, что Украина хочет связать российские войска на этом участке Южного фронта, чтобы нельзя было переместить части из этого региона в другое место.

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