РАЙНЕР САКС Украина завершила разработку своей баллистической ракеты, которая сможет долететь до Москвы

Пять управляемых ракет, использованных при ударе, были уничтожены силами ПВО Украины; в частности, были уничтожены три ракеты «Кинжал» и одна баллистическая ракета «Искандер». Судя по всему, именно баллистическая ракета попала в отель в городе Кривой Рог, где в итоге были обнаружены четверо погибших.
Список целей
По данным Politico, Украина предоставит администрации президента США список целей, которые украинцы будут атаковать в России ракетами ATACMS, если США разрешат их использование. Публикация подобной информации может оказать небольшое давление на Россию, но, как заранее известно, при планировании своей военной операции Россия, как правило, учитывает тот факт, что США могут ограничить применение своего оружия в любой момент. В целом нехорошо, что такое освещение в СМИ появляется сейчас, поскольку оно, скорее, указывает на неопределенность процесса принятия решений в США.
Президент Зеленский заявил, что Украина успешно испытала баллистическую ракету собственной разработки. Украина, безусловно, имеет такие ноу-хау. Президент Украины не стал подробно рассказывать о ракете, но украинский военный эксперт Александр Коваленко заявил, что это может быть оружие, созданное на основе проекта «Гром-2», который уже находился в стадии разработки в Украине еще до начала полномасштабной войны.
По словам Коваленко, дальность полета разрабатываемой ракеты когда-то планировалась в 500 км, то есть это примерное расстояние от приграничных районов Украины до Москвы. Возможности новой ракеты, конечно, могут быть еще лучше.