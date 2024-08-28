Объявленный в розыск 65-летний мужчина найден мертвым

Вечером 25 августа в полицию поступило сообщение о том, что 65-летнего Андреса, проживающего в деревне Пуйсе в городе Хаапсалу, никто не видел и не мог связаться с ним с пятницы, 22 августа.

Поскольку его лодки не оказалось на месте, возникло предположение, что он мог уплыть на ней в море.

Поиски мужчины и его лодки были начаты в воскресенье вечером под руководством Координационного центра воздушных и морских спасательных операций Департамента полиции и погранохраны.

Вечером в воскресенье была предпринята попытка проверить прибрежную зону с помощью беспилотника Спасательного департамента, но из-за сильного ветра и дождя поиски с помощью беспилотника не удалось продолжить, и волонтеры проверили прибрежную зону с помощью квадроцикла.

В понедельник морские спасатели-добровольцы приступили к обследованию прибрежных районов. Днем в 13.30 нашли лодку, принадлежавшую пропавшему мужчине. Затем зону поисков расширили, но найти пропавшего не удалось. В поисках также был задействован вертолет PPA, который проверил морскую акваторию в районе места нахождения лодки, но, к сожалению, мужчина не был найден. Волонтеры с понедельника прочесывают прибрежную зону с помощью дрона.

Поздно вечером в четверг, 29 августа, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что неподалеку от острова Лийалайд добровольцы обнаружили в воде тело Андреса.