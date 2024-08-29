В первом полугодии ВВП Эстонии снизился на 1,4%, второе полугодие будет выглядеть лучше, но в итоге все равно останется минус. Swedbank прогнозирует –0,6%.

– Впереди нас ждет рост цен и снижение реального потребления. Каковы последствия всего этого для экономики?

– Когда государство выходит с очередным пакетом налоговых изменений и сокращает расходы бюджета, это оказывает негативное влияние на ВВП, что в свою очередь негативно сказывается на внутреннем спросе.

Согласно прогнозу Swedbank, реальная нетто-зарплата в следующем году уменьшится. Это окажет негативный эффект на частное потребление, которое составляет около половины ВВП.

– Альтернативы дальнейшему росту налогов и сокращению расходов нет?

– Да. Налоговая нагрузка в Эстонии в сравнении со средним показателем ЕС или Финляндией – низкая. И это сказывается на доходах государства. А ожидания населения в отношении госуслуг – слишком высокие. Нынешних налогов не хватит на покрытие существующих запросов.

– То есть, в будущем высшее образование и медицина станут платными, а пенсии и соцпособия придется сокращать?

– За медицинские услуги уже сейчас многие люди платят сами. Полностью здравоохранение не станет платным, но доля платной медицины может вырасти.