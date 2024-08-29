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Экономист: налоговая нагрузка в Эстонии – низкая, повышение пенсий и сохранение услуг – бюджету не под силу (2)

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  • Стимулировать рост экономики – это слишком дорого
  • Образование и медицина частично станут платными
  • Гособлигации – не средство для инвестиций

Отложенный на будущий год экономический рост будет сопровождаться заметным повышением цен и снижением реального потребления. Что сулит новый бюджет? В чем выгода гособлигаций, предложенных населению?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире главный экономист Swedbank Тыну Мертсина

Выдержки из беседы:

– Минфин и коммерческие банки обнародовали экономические прогнозы. Какие вопросы остались без ответов?

– Мы еще не знаем, каков в итоге будет полный пакет налогов. Свой прогноз мы делали с учетом уже узаконенных налогов и ранее запланированных расходов. В сентябре коалиция будет обсуждать госбюджет. Могут последовать очередные налоговые изменения.

– Один из аналитиков отметил, что в прогнозах не учтено вероятное снижение налоговых поступлений – люди и предприятия затянут пояса, а алкоторговля перетечет за границу…

– Конечно, риски имеются. Прежде всего, когда мы говорим о повышении акциза на алкоголь. Полагаю, что государство это понимает. Влияние роста акцизов на приграничную торговлю будет изучаться.

За счет акциза на алкоголь государство планирует получить 251 млн евро, то есть менее 2% от общей суммы налогов.

– Почему рост экономики отложен на будущий год?

– Реальные доходы домохозяйств растут с середины прошлого года. Торговля до сих пор в минусе, этот показатель составляет –2% в сравнении с прошлым голом. Уверенность домохозяйств в завтрашнем дне до сих пор очень низкая, и это отражается на готовности населения покупать и делать расходы.

Экспорт постепенно приближается к нулевой отметке. Возможно, мы даже увидим в этом году небольшой плюс. Это окажет позитивный эффект на эстонскую экономику.

В первом полугодии ВВП Эстонии снизился на 1,4%, второе полугодие будет выглядеть лучше, но в итоге все равно останется минус. Swedbank прогнозирует –0,6%.

– Впереди нас ждет рост цен и снижение реального потребления. Каковы последствия всего этого для экономики?

– Когда государство выходит с очередным пакетом налоговых изменений и сокращает расходы бюджета, это оказывает негативное влияние на ВВП, что в свою очередь негативно сказывается на внутреннем спросе.

Согласно прогнозу Swedbank, реальная нетто-зарплата в следующем году уменьшится. Это окажет негативный эффект на частное потребление, которое составляет около половины ВВП.

– Альтернативы дальнейшему росту налогов и сокращению расходов нет?

– Да. Налоговая нагрузка в Эстонии в сравнении со средним показателем ЕС или Финляндией – низкая. И это сказывается на доходах государства. А ожидания населения в отношении госуслуг – слишком высокие. Нынешних налогов не хватит на покрытие существующих запросов.

– То есть, в будущем высшее образование и медицина станут платными, а пенсии и соцпособия придется сокращать?

– За медицинские услуги уже сейчас многие люди платят сами. Полностью здравоохранение не станет платным, но доля платной медицины может вырасти.

Высшее образование должно гарантировать наличие работы с высокой зарплатой. Если такой гарантии нет, молодые люди уедут учиться и работать за рубеж. Не верю, что высшее образование полностью станет платным, однако не исключено, что часть образования будет переведена на платную основу.

– Что ждет пенсии и соцпособия?

– В Эстонии 310 000 пенсионеров по старости. Любое повышение пенсии хотя бы на пару процентов – это большая нагрузка для бюджета. Повышение станет возможным только тогда, когда налоговые поступления позволят это сделать.

– Что нам сулит новый бюджет?

– Приоритет – снижение дефицита бюджета. Важнейшая цель – рост экономики. Стимулирование роста экономики обошлось бы государству очень дорого.

– Эстония предложит населению гособлигации под 3,3% годовых. В чем выгода? Нам обещают 3,3% годовых при инфляции в 5% и необходимости уплатить НСО при продаже облигаций?

– Данная ставка – результат рыночного компромисса и возможностей государства. Рынок заинтересован в более высокой доходности, но государство не может платить такую ставку. Думаю, что 3,3% – это оптимальный вариант. В Латвии и Литве – примерно такая же раскладка, только вот инфляция там ниже.

Скорее всего, гособлигации нужно рассматривать не как средство для инвестиций, а как возможность сохранить свои накопления.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: что сулят прогнозы, новый бюджет и гособлигации? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / InWear
Студия Postimees: что сулят прогнозы, новый бюджет и гособлигации? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / InWear Фото: Madis Veltman
  • Почему рост экономики отложен на будущий год?
  • Каковы последствия нового витка роста цен и снижения реального потребления?
  • Есть ли альтернативы дальнейшему росту налогов и сокращению расходов?
  • Что сулит нам новый бюджет?
  • Высшее образование и медицина станут платными?
  • Пенсии и соцпособия под угрозой сокращения?
  • Шведская экономика переживает тяжелые времена, а Литва – на подъеме. Почему? Как это отразится на экономике Эстонии?
  • Чем аукнется налог на фонд заработной платы?
  • В чем выгода гособлигаций под 3,3% годовых?
  • Спад в строительном секторе Эстонии во II квартале составил 4% в годовом сравнении. Где еще падение неизбежно? Какие сектора ждет рост?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / InWear 

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