Отложенный на будущий год экономический рост будет сопровождаться заметным повышением цен и снижением реального потребления. Что сулит новый бюджет? В чем выгода гособлигаций, предложенных населению?
Студия Postimees: что сулят прогнозы, новый бюджет и гособлигации?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире главный экономист Swedbank Тыну Мертсина. Следите за эфиром в 11:00!
- Почему рост экономики отложен на будущий год?
- Каковы последствия нового витка роста цен и снижения реального потребления?
- Есть ли альтернативы дальнейшему росту налогов и сокращению расходов?
- Что сулит нам новый бюджет?
- Высшее образование и медицина станут платными?
- Пенсии и соцпособия под угрозой сокращения?
- Шведская экономика переживает тяжелые времена, а Литва – на подъеме. Почему? Как это отразится на экономике Эстонии?
- Чем аукнется налог на фонд заработной платы?
- В чем выгода гособлигаций под 3,3% годовых?
- Спад в строительном секторе Эстонии во II квартале составил 4% в годовом сравнении. Где еще падение неизбежно? Какие сектора ждет рост?