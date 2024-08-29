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Студия Postimees: что сулят прогнозы, новый бюджет и гособлигации?

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Отложенный на будущий год экономический рост будет сопровождаться заметным повышением цен и снижением реального потребления. Что сулит новый бюджет? В чем выгода гособлигаций, предложенных населению?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире главный экономист Swedbank Тыну Мертсина. Следите за эфиром в 11:00!

  • Почему рост экономики отложен на будущий год?
  • Каковы последствия нового витка роста цен и снижения реального потребления?
  • Есть ли альтернативы дальнейшему росту налогов и сокращению расходов?
  • Что сулит нам новый бюджет?
  • Высшее образование и медицина станут платными?
  • Пенсии и соцпособия под угрозой сокращения?
  • Шведская экономика переживает тяжелые времена, а Литва – на подъеме. Почему? Как это отразится на экономике Эстонии?
  • Чем аукнется налог на фонд заработной платы?
  • В чем выгода гособлигаций под 3,3% годовых?
  • Спад в строительном секторе Эстонии во II квартале составил 4% в годовом сравнении. Где еще падение неизбежно? Какие сектора ждет рост?
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