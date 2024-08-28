СОКРАЩЕНИЯ НАЧАЛИСЬ Министр юстиции Лийза Пакоста запретила набор новых судей

Предыдущий министр юстиции Мадис Тимпсон 30 мая объявил конкурс на назначение четырех новых судей: одного для Нарвского дома суда Вируского уездного суда, одного для Раквереского дома суда Вируского уездного суда и двух для Харьюского уездного суда.