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СОКРАЩЕНИЯ НАЧАЛИСЬ Министр юстиции Лийза Пакоста запретила набор новых судей

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Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста в студии Postimees.
Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста в студии Postimees. Фото: Oliver Kaur

Министр юстиции Лийза Пакоста («Ээсти 200») своим указом отменила конкурс на назначение новых судей, объявленный ее предшественником Мадисом Тимпсоном, объяснив это необходимостью сократить расходы.

Предыдущий министр юстиции Мадис Тимпсон 30 мая объявил конкурс на назначение четырех новых судей: одного для Нарвского дома суда Вируского уездного суда, одного для Раквереского дома суда Вируского уездного суда и двух для Харьюского уездного суда.

Новый министр Лийза Пакоста отменила этот конкурс.

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