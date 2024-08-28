Министр юстиции Лийза Пакоста («Ээсти 200») своим указом отменила конкурс на назначение новых судей, объявленный ее предшественником Мадисом Тимпсоном, объяснив это необходимостью сократить расходы.
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СОКРАЩЕНИЯ НАЧАЛИСЬ ⟩ Министр юстиции Лийза Пакоста запретила набор новых судей
Предыдущий министр юстиции Мадис Тимпсон 30 мая объявил конкурс на назначение четырех новых судей: одного для Нарвского дома суда Вируского уездного суда, одного для Раквереского дома суда Вируского уездного суда и двух для Харьюского уездного суда.
Новый министр Лийза Пакоста отменила этот конкурс.