Министр юстиции Лийза Пакоста («Ээсти 200») своим указом отменила конкурс на назначение новых судей, объявленный ее предшественником Мадисом Тимпсоном, объяснив это необходимостью сократить расходы.
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СОКРАЩЕНИЯ НАЧАЛИСЬ ⟩ Министр юстиции Лийза Пакоста запретила назначение новых судей
Предыдущий министр юстиции Мадис Тимпсон 30 мая объявил конкурс на назначение четырех новых судей: одного в Нарвский дом суда Вируского уездного суда, одного в Раквереский дом суда Вируского уездного суда и двух в Харьюский уездный суд.
Новый министр Лийза Пакоста отменила этот конкурс.