Возникший из-за неосторожного курения пожар привел к гибели человека

Перевод: Павел Соболев

По сообщению Лыунаского спасательного центра, социальный работник заметил пожар во вторник в 13.10. Соцработник сразу же позвонил спасателю-добровольцу Палаского пожарного общества, который примчался на место и одновременно сообщил о происшествии в центр тревоги.

К моменту прибытия волонтера-спасателя все помещения в доме были задымлены. Дверь пришлось выломать. В комнате уже горели пол и ковер; их потушили волонтеры-спасатели. Спасатель также нашел в комнате человека, которого вытащил на наружную лестницу, но, к сожалению, пожилой мужчина к тому моменту уже скончался.

Профессиональные спасатели прибыли на место примерно через десять минут после получения сигнала. Они окончательно потушили тлеющие половицы и проверили пожарную безопасность здания. По предварительной оценке спасателей, пожар мог начаться из-за неосторожного курения.

В этом году в пожарах в Эстонии погибло 26 человек. Неосторожное курение является причиной почти половины пожаров, заканчивающихся смертельным исходом. После курения для обеспечения пожарной безопасности сигарету необходимо тщательно затушить в пепельнице или в емкости с водой. Безопаснее всего курить на улице.