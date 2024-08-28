Социальный работник обнаружил пожар в деревне Веа в волости Пейпсияэре Тартуского уезда. Во вторник соцработник заметил дым в одноэтажном деревянном доме, а также услышал сигнал дымового датчика. Он позвонил местному волонтеру-спасателю, который в итоге обнаружил мертвого мужчину в задымленном помещении.
Возникший из-за неосторожного курения пожар привел к гибели человека
Перевод: Павел Соболев
По сообщению Лыунаского спасательного центра, социальный работник заметил пожар во вторник в 13.10. Соцработник сразу же позвонил спасателю-добровольцу Палаского пожарного общества, который примчался на место и одновременно сообщил о происшествии в центр тревоги.
К моменту прибытия волонтера-спасателя все помещения в доме были задымлены. Дверь пришлось выломать. В комнате уже горели пол и ковер; их потушили волонтеры-спасатели. Спасатель также нашел в комнате человека, которого вытащил на наружную лестницу, но, к сожалению, пожилой мужчина к тому моменту уже скончался.
Профессиональные спасатели прибыли на место примерно через десять минут после получения сигнала. Они окончательно потушили тлеющие половицы и проверили пожарную безопасность здания. По предварительной оценке спасателей, пожар мог начаться из-за неосторожного курения.
В этом году в пожарах в Эстонии погибло 26 человек. Неосторожное курение является причиной почти половины пожаров, заканчивающихся смертельным исходом. После курения для обеспечения пожарной безопасности сигарету необходимо тщательно затушить в пепельнице или в емкости с водой. Безопаснее всего курить на улице.