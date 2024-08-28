Упавший на Simple Session велосипедист по-прежнему находится в больнице, семья собирает деньги на лечение

На Gofundme.com к 17:00 вторника семья Алекса Хайама собрала более 33 000 австралийских долларов, а цель – набрать 20 000. Среди тех, кто помог, как эстонцы, так и иностранцы – Их всех постоянно держат в курсе состояния пострадавшего велосипедиста-экстремала.

«Мы рады сообщить, что состояние Алекса в настоящее время стабильное, и он продолжает находиться под наблюдением в отделении интенсивной терапии местной больницы в Эстонии, - говорится в последнем обновлении. – Ваша помощь дала нам надежду и возможность обеспечить Алексу наилучший уход. Прогноз на его выздоровление положительный».

Алекс Хайам разбился в квалификации Simple Session в субботу. Это произошло в начале второго заезда, причем не во время исполнения трюка, а просто при стандартном спуске с рампы, пояснил организатор мероприятия Ристо Кальмре. «Почему Алексу это не удалось, я пока невозможно сказать, - сказал он. – Подобную ошибку мог допустить разве что новичок. Однако Алекс – один из лучших паркурщиков в мире».

«Каким-то образом его заднее колесо оказалось заблокированным в трубе рампы, вследствие чего Алекс потерял контроль и баланс над своим BMX», - объяснил Калмре, произошедшее. После падения на помощь Хайаму поспешили медики, и спортсмена доставили в клинику Тартуского университета.

Организатор отметил, что поскольку это экстремальный вид спорта, к сожалению, такие происшествия случаются. Алекс Хайам был в шлеме, подтвердил Ристо Калмре.

«Экстремальщики - это единое сообщество, и все они друзья, несмотря на то, что на соревнованиях являемся соперниками. Мы обсудили с участниками соревнований ситуацию и вместе решили, что не будем продолжать субботнюю квалификационную гонку, поскольку соревновательный настрой пропал», - добавил Калмре.

Соревнования Simple Session продолжились и завершились в воскресенье. Ристо Калмре сообщил, что помимо аварии с Алексом Хайамом на Simple Session в этом году были и другие падения, но они не были такими серьезными.

«Я думаю, что второй серьезной травмой стало происшествие с эстонским скейтбордистом Кристо Ыйсметсом, который повредил колено», - сказал он.

Калмре также заявил, что столь серьезного происшествия, как с австралийским гонщиком BMX, никогда не случалось за 25-летнюю историю Simple Session.