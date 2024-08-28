Дуров тонет: пока не арестован за Telegram, но уже обвинен в насилии над собственным ребенком

Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров выступает с программной речью на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне, Испания, 23 февраля 2016 года. 28 августа 2024 года вопреки ожиданиям он не вышел на свободу после задержания во Франции.

Cуд Парижа решил, что будет дальше с основателем Telegram. Следственный судья прекратил содержание Павла Дурова под стражей, но «с целью его первичного допроса и возможного предъявления обвинения». Это означает, что на свободу Дурова никто пока не отпустил.