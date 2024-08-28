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Дуров тонет: пока не арестован за Telegram, но уже обвинен в насилии над собственным ребенком

Обновлено 28 августа 2024, 18:26
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Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров выступает с программной речью на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне, Испания, 23 февраля 2016 года. 28 августа 2024 года вопреки ожиданиям он не вышел на свободу после задержания во Франции.
Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров выступает с программной речью на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне, Испания, 23 февраля 2016 года. 28 августа 2024 года вопреки ожиданиям он не вышел на свободу после задержания во Франции. Фото: Reuters / Scanpix

Cуд Парижа решил, что будет дальше с основателем Telegram. Следственный судья прекратил содержание Павла Дурова под стражей, но «с целью его первичного допроса и возможного предъявления обвинения». Это означает, что на свободу Дурова никто пока не отпустил.

Сегодня, 28 августа, истек срок задержания Павла Дурова, и французские власти определились, что делать дальше с основателем Telegram.

Днем следствие перевело владельца Telegram для допроса в парижский суд. Теперь суд Парижа решил, что арестовывать Дурова не будет, но дальше будет его допрашивать и, возможно, ему будет предъявлено обвинение. 

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