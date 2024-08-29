ВАДИМ ШТЕПА Почему распад РФ пока невозможен?

Выдать желаемое за действительное

Если говорить о регионализации Российской империи (по недоразумению считающейся «федерацией»), то надо начинать со свободных выборов всех ее региональных парламентов. Но парадокс состоит в том, что о таких выборах не говорит никто! Ни «хорошие русские» с Форума свободной России, ни «сепаратисты» с построссийского Форума.

При этом у всех из них множество проектов того, как «обустроить» свой регион в случае обретения им независимости. Но это кажется типичным wishful thinking - то есть принятием желаемого за действительное. Каким конкретно образом ваши регионы могут стать независимыми?

Сегодня ни в одном российском регионе нет законно избранной власти - ими всеми управляют кремлевские наместники. Они даже совсем необязательно могут носить русские фамилии; Кадыров в Чечне, Хабиров в Башкирии, Цыденов в Бурятии - такие же имперцы, отправляющие своих земляков на войну, как и губернаторы «русских областей».

Некоторые эмигрантские оппозиционеры тешат себя надеждой, что в случае каких-то политических перемен в Москве губернаторы могут «перейти на сторону народа». Но это полная иллюзия - как доказывает известный регионовед Ирина Бусыгина, в нынешней России выстроена такая политическая система, в которой губернаторы абсолютно зависят от Кремля и будут поддерживать его власть даже в ущерб собственному населению.