Немало экспертов предрекает скорый распад Российской Федерации, который якобы должен произойти по образу и подобию распада Советского Союза. Публицист Вадим Штепа, однако, настаивает на том, что предпосылок к этому нет, так как политическая система СССР в последние годы его существования не имела ничего общего с нынешней российской. На волне перестройки в советских республиках состоялись свободные выборы, в то время как в российских регионах сейчас сидит назначенная федеральным центром власть.
ВАДИМ ШТЕПА ⟩ Почему распад РФ пока невозможен?
Многие знают по моим книжкам, статьям и постам в соцсетях, что я принципиальный сторонник деимпериализации и регионализации России. Поэтому мои соображения могут показаться кому-то парадоксальными.
В последние месяцы на разных российских эмигрантских форумах - «свободной России» и «свободных стран постРоссии» - активно обсуждается тема распада этой самой России. У некоторых комментаторов слово «распад» стало самым вкусным. Но как гласит народная мудрость, сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет.
Потому что надо понять, каким может быть механизм этого «распада»?
Исторический экскурс
Те, кто громко заявляет, что «РФ распадется так же, как и СССР», не учитывают разницы их политических систем. Поэтому, видимо, надо кое-что напомнить, - для тех, кто по молодости не знает историю или по старости ее забыл.
Распад СССР начался с того, что в перестроечном 1990 году во всех союзных республиках были свободно избраны свои парламенты, называвшиеся тогда Верховными советами. Это были первые и, как оказалось, единственные свободные выборы в Советском Союзе.
Эти выборы фактически отменяли «вертикаль власти» КПСС, когда «первые секретари» в разных республиках назначались из Москвы. И были важнейшим элементом реформаторской политики Михаила Горбачева, который действительно решил передать власть «от партии к советам».
Председателями этих Верховных советов в своих республиках были избраны Борис Ельцин (Россия), Витаутас Ландсбергис (Литва), Звиад Гамсахурдия (Грузия) - люди, весьма оппозиционные прежней политической системе. И кстати, к чести Горбачева следует заметить, что он никак не вмешивался в эти выборы - свои Верховные советы избирали сами граждане.
В итоге все тогдашние союзные республики стали политическими субъектами. У них появилась собственная, избранная, легитимная власть. И эта власть уже в дальнейшем имела полное право провозглашать суверенитет или даже восстанавливать независимость - как Верховный совет Эстонии 20 августа 1991 года.
Отсутствие политической субъектности
Кардинальная разница с нынешней ситуацией в России состоит в том, что у российских регионов нет легитимно избранной власти, да и в целом никакой политической субъектности. Их нынешние парламенты не могут принимать никаких собственных законов, отличающихся от «федеральных», да и в целом являются просто клонами Госдумы.
Там заседают те же «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. А все региональные политические партии в РФ запрещены. Хотя по числу населения многие российские регионы превосходят Эстонию.
К Беловежским соглашениям декабря 1991 года можно относиться по-разному, но все же они были вполне легитимными. Законно избранные власти трех республик - России, Украины и Беларуси - как учредители СССР 1922 года его распустили. Проблема состоит в том, что ни одна нынешняя республика или область РФ не является ее «учредителем». Российскую Федерацию ее регионы не учреждали, она «учредила» себя сама.
Ельцинский «Федеративный договор» 1992 года был не соглашением равноправных регионов о создании федерации, которые бы делегировали какие-то права на федеральный уровень (как в свое время создавались США), но наоборот - раздачей с кремлевского царского плеча некоторых полномочий «провинциям». Россия создавалась не «снизу вверх», как строится всякое нормальное здание, а «сверху вниз». Поэтому сегодня никто не может устроить новое «Беловежье».
Выдать желаемое за действительное
Если говорить о регионализации Российской империи (по недоразумению считающейся «федерацией»), то надо начинать со свободных выборов всех ее региональных парламентов. Но парадокс состоит в том, что о таких выборах не говорит никто! Ни «хорошие русские» с Форума свободной России, ни «сепаратисты» с построссийского Форума.
При этом у всех из них множество проектов того, как «обустроить» свой регион в случае обретения им независимости. Но это кажется типичным wishful thinking - то есть принятием желаемого за действительное. Каким конкретно образом ваши регионы могут стать независимыми?
Сегодня ни в одном российском регионе нет законно избранной власти - ими всеми управляют кремлевские наместники. Они даже совсем необязательно могут носить русские фамилии; Кадыров в Чечне, Хабиров в Башкирии, Цыденов в Бурятии - такие же имперцы, отправляющие своих земляков на войну, как и губернаторы «русских областей».
Некоторые эмигрантские оппозиционеры тешат себя надеждой, что в случае каких-то политических перемен в Москве губернаторы могут «перейти на сторону народа». Но это полная иллюзия - как доказывает известный регионовед Ирина Бусыгина, в нынешней России выстроена такая политическая система, в которой губернаторы абсолютно зависят от Кремля и будут поддерживать его власть даже в ущерб собственному населению.
Почему политэмигранты боятся провозгласить идею свободных выборов в региональные парламенты? Они почему-то опасаются, что на этих выборах победят «сторонники прежнего режима». Хотя как показали выборы того же 1990 года, прежние партократы тогда с треском проиграли.
Откуда же взяться распаду империи?
Но если без выборов, то как тогда вообще возникнет новая, свободная, легитимная региональная власть и случится распад империи? На этот вопрос участники форумов не отвечают. Или они рассчитывают на то, что добрые западные дяди просто назначат их «внешними управляющими» своих регионов? Но это тот же wishful thinking.
Разумеется, Эстонии было бы гораздо комфортнее граничить не с гигантской агрессивной империей, а с Ингрией и Псковской республикой, в каждой из которых демократически избраны свои парламенты. Но проблема пока в том, что о таких выборах российские оппозиционеры вовсе не думают. Они живут в мечтах - то ли о «прекрасной России будущего» как о «хорошей» империи, только без Путина, то ли о «распаде проклятой империи», но без ясного представления о том, на что именно она могла бы распасться.