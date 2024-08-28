Заболеваемость COVID-19 снова начала расти

Поэтому людям из группы риска следовало бы вакцинироваться против коронавируса, поскольку вакцины по-прежнему обеспечивают хорошую защиту от тяжелого течения заболевания.

По данным Департамента здоровья, заболеваемость COVID-19 в Эстонии растет с начала июля. На прошлой неделе заболели 945 человек, и за неделю заболеваемость выросла на 9,6 процента.

Средняя заболеваемость в Эстонии составила 77,2 на сто тысяч жителей. Заболеваемость была выше средней на Хийумаа, где на сто тысяч человек заболели 142,6 жителей, а в Вырумаа соответствующий показатель составил 120,4.

На прошлой неделе темпы роста начали замедляться, но к началу школьных занятий с каникул вернутся дети, в связи с чем можно ожидать ускорения распространения COVID-19 и других болезнетворных возбудителей в ближайшие недели.

Первые случаи заболевания зарегистрированы также в учреждениях социального обеспечения: отмечены две вспышки COVID-19 в Лыунаском регионе, где всего заболели 17 человек. Число госпитализированных пока остается на низком уровне, и были недели, когда никто из зараженных коронавирусом не лечился.

По данным Центра информационных систем здравоохранения и благосостояния (TEHIK), на прошлой неделе из-за COVID-19 были госпитализированы три человека, средний возраст которых 74 года.

В предыдущие летние недели COVID-19 болели преимущественно молодые люди, которые переносят заболевание в легкой или бессимптомной форме. Однако если посмотреть на более узкие возрастные группы, то больше всего болеют люди в возрастной группе 55-59 лет.

На последней неделе наблюдается рост заболеваемости, особенно в старших возрастных группах, что свидетельствует о более широком, чем раньше, распространении вируса.

Согласно данным, подтвержденным и опубликованным регистром причин смерти Института развития здравоохранения, последняя смерть от COVID-19 в этом году была зарегистрирована в июне. Всего с начала года от COVID-19 умерло 57 человек, в 2023 году - 310 человек, в 2022 году - 903 человека.