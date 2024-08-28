ФОТО ⟩ В Таллиннский зоопарк прибыли из Чехии два носорога
Перевод: Павел Соболев
Бинти родилась в Берлинском зоопарке 2 ноября 2003 года, а Эльба - в зоопарке в Двур-Кралове 5 сентября 1996 года. Оба носорога прибыли в Таллиннский зоопарк из зоопарка в Двур-Кралове в Чехии.
Поскольку возраст животных сравнительно велик, получать от них потомство не планируется. Средняя продолжительность жизни носорогов в зоопарках составляет 35-40 лет.
Либор Маж, опекун носорогов в зоопарке в Двур-Кралове, описывает Бинти и Эльбу как животных с очень разными характерами. Если Эльба довольно капризна и долго привыкает к новым людям, то Бинти очень спокойна и дружелюбна. У Эльбы было трое потомков, а у Бинти - ни одного, хотя она и старалась. Эльба очень привередлива в еде, а Бинти ест всё и много - поэтому она заметно крупнее.
Носороги отправились из Чехии в Таллинн в понедельник утром. Перед этим животных ввели в искусственный сон и поместили в транспортировочные боксы. Во вторник ночью Эльба и Бинти ночевали возле литовской границы, а днем добрались до границы с Эстонией. Под Таллинном носорогов встретил полицейский конвой, который отправил носорогов к северным воротам зоопарка. По прибытии в зоопарк носорогов ждала хорошая еда в домике для толстокожих, которая сразу пришлась по вкусу Бинти и Эльбе.
По словам директора зоопарка Каупо Хейнма, транспортировка носорогов была сложной задачей, особенно из-за их размера. Носороги весят более тонны, а если учесть вес ящиков, в которых их перевозили, вес одного контейнера с «клиентом» составил более трех тонн.
Сложности добавляло и то, что доставить носорогов в их новый дом непосредственно автотранспортом было невозможно. Поэтому пришлось использовать кран с очень длинным «клювом». Каупо Хейнма поблагодарил как опытных сотрудников зоопарка в Двур-Кралове, так и очень аккуратных местных крановщиков, а также специалистов Таллиннского зоопарка, которые помогли с транспортировкой носорогов. Благодаря им все прошло по плану и животные без проблем прибыли в свой новый дом.
«Прибывшие носороги стали одними из самых ожидаемых новых гостей Таллиннского зоопарка. Хотя это взрослые животные и потомства от них уже не ждут, такие животные тоже нуждаются в заботе и любви, и Таллиннский зоопарк определенно может это предложить. Я верю, что их время здесь будет полно приятных моментов», - сказал Хейнма.
Александр Семенов, главный ветеринар Таллиннского зоопарка, пояснил, что доставка старых животных в Таллиннский зоопарк - это важная миссия, которую поощряет и Европейская ассоциация зоопарков EAZA.
Программы разведения требуют в зоопарках много места для содержания молодняка. Те зоопарки, которые активно разводят животных, всегда в беде, потому что старых животных им некуда отправлять. Таким образом, Таллиннский зоопарк поддерживает и программы разведения в зоопарке в Двур-Кралове, приняв двух крупных носорогов.
Поскольку такие шаги высоко ценятся в зоопарках EAZA, это дает Таллиннскому зоопарку возможность надеяться, что в будущем сюда будут прибывать и молодые животные из других мест.
Посетители уже могут увидеть носорогов в вольере для толстокожих животных, но, поскольку носороги только что прибыли и все еще привыкают к новой среде обитания, зоопарку, возможно, придется ограничить количество посетителей или же даже временно закрыть этот вольер.