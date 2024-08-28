ФОТО В Таллиннский зоопарк прибыли из Чехии два носорога

Сложности добавляло и то, что доставить носорогов в их новый дом непосредственно автотранспортом было невозможно. Поэтому пришлось использовать кран с очень длинным «клювом». Каупо Хейнма поблагодарил как опытных сотрудников зоопарка в Двур-Кралове, так и очень аккуратных местных крановщиков, а также специалистов Таллиннского зоопарка, которые помогли с транспортировкой носорогов. Благодаря им все прошло по плану и животные без проблем прибыли в свой новый дом.

«Прибывшие носороги стали одними из самых ожидаемых новых гостей Таллиннского зоопарка. Хотя это взрослые животные и потомства от них уже не ждут, такие животные тоже нуждаются в заботе и любви, и Таллиннский зоопарк определенно может это предложить. Я верю, что их время здесь будет полно приятных моментов», - сказал Хейнма.

Александр Семенов, главный ветеринар Таллиннского зоопарка, пояснил, что доставка старых животных в Таллиннский зоопарк - это важная миссия, которую поощряет и Европейская ассоциация зоопарков EAZA.

Программы разведения требуют в зоопарках много места для содержания молодняка. Те зоопарки, которые активно разводят животных, всегда в беде, потому что старых животных им некуда отправлять. Таким образом, Таллиннский зоопарк поддерживает и программы разведения в зоопарке в Двур-Кралове, приняв двух крупных носорогов.

Поскольку такие шаги высоко ценятся в зоопарках EAZA, это дает Таллиннскому зоопарку возможность надеяться, что в будущем сюда будут прибывать и молодые животные из других мест.

Посетители уже могут увидеть носорогов в вольере для толстокожих животных, но, поскольку носороги только что прибыли и все еще привыкают к новой среде обитания, зоопарку, возможно, придется ограничить количество посетителей или же даже временно закрыть этот вольер.