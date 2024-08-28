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Жителям Эстонии снова придется платить миллионы за электроэнергию

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Морской ветропарк недалеко от острова Рюген. Государство считает, что ветропарков должно быть больше и их создание нужно поддерживать.
Морской ветропарк недалеко от острова Рюген. Государство считает, что ветропарков должно быть больше и их создание нужно поддерживать. Фото: Stefan Sauer

В Министерстве климата разработали схему поддержки ветропарков, согласно которой налогоплательщик должен будет платить более ста миллионов евро ежегодно в течение следующих двадцати лет. Однако непонятно, зачем это делать.

Перевод: Александр Шкут

В новом Законе о климате говорится, что для увеличения производства возобновляемой электроэнергии необходимо проводить публичные торги, на которых подрядчики будут предлагать наиболее низкую цену. В законе также написано то, что именно будет поддерживать государство – морские ветропарки, ни одного из которых на данный момент не существует. Чиновники-политики написали в пояснительной записке, что хотят получать два тераватт-часа (ТВтч) электроэнергии с морских ветряных электростанций. Также были предусмотрены затраты для потребителей электроэнергии: 130 миллионов евро в год, всего 2,6 миллиарда евро за 20 лет.

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