Жителям Эстонии снова придется платить миллионы за электроэнергию

В новом Законе о климате говорится, что для увеличения производства возобновляемой электроэнергии необходимо проводить публичные торги, на которых подрядчики будут предлагать наиболее низкую цену. В законе также написано то, что именно будет поддерживать государство – морские ветропарки, ни одного из которых на данный момент не существует. Чиновники-политики написали в пояснительной записке, что хотят получать два тераватт-часа (ТВтч) электроэнергии с морских ветряных электростанций. Также были предусмотрены затраты для потребителей электроэнергии: 130 миллионов евро в год, всего 2,6 миллиарда евро за 20 лет.