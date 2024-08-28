Российские грузовые поезда длиной в сотни метров регулярно пересекают финскую границу

Так считает исследователь России Александр Коляндр, работающий в американском исследовательском центре CEPA.

Сырьевые материалы поступают из России в основном через железнодорожный пограничный переход Вайниккала в регионе Южная Карелия. На пограничном переходе Ниирала в Северной Карелии грузопоток значительно меньше.

В месяц через Вайниккала в Финляндию поступает в среднем до 3500 грузовых вагонов. Для сравнения: через Ниирала за первое полугодие прошло 406 российских вагонов.

Кто такой Александр Коляндр?

Родился в Харькове. С 2009 года работал в Москве корреспондентом американской газеты Wall Street Journal, а позже аналитиком в швейцарском банке Credit Suisse. Освещал также российский бизнес и экономику для Би-би-си.

Покинул Россию в 2022 году после нападения России на Украину.

В настоящее время проживает в Лондоне и работает исследователем в американском Центре анализа европейской политики (CEPA).