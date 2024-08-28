Путин и администрация Кремля извлекают выгоду из торговли сырьевыми материалами за счет Финляндии, пишет Yle.
Российские грузовые поезда длиной в сотни метров регулярно пересекают финскую границу
Так считает исследователь России Александр Коляндр, работающий в американском исследовательском центре CEPA.
Сырьевые материалы поступают из России в основном через железнодорожный пограничный переход Вайниккала в регионе Южная Карелия. На пограничном переходе Ниирала в Северной Карелии грузопоток значительно меньше.
В месяц через Вайниккала в Финляндию поступает в среднем до 3500 грузовых вагонов. Для сравнения: через Ниирала за первое полугодие прошло 406 российских вагонов.
Кто такой Александр Коляндр?
Родился в Харькове. С 2009 года работал в Москве корреспондентом американской газеты Wall Street Journal, а позже аналитиком в швейцарском банке Credit Suisse. Освещал также российский бизнес и экономику для Би-би-си.
Покинул Россию в 2022 году после нападения России на Украину.
В настоящее время проживает в Лондоне и работает исследователем в американском Центре анализа европейской политики (CEPA).
«Политическая выгода, которую Кремль получает от того, что торговля не полностью прекращена, заключается в том, что Россия не совсем изолирована», – говорит Коляндр в интервью Yle из Лондона.
По его словам, так Кремль может распространять мнение о западных политиках, которые больше заботятся о благосостоянии и экономике своих стран, чем о судьбе Украины.
«Я считаю, что это дает российской пропаганде политическое преимущество», – отмечает Коляндр.
В то время как объем импортируемого российского никеля на завод Nornickel в финский Харьявалта снизился в начале года на треть, импорт российских удобрений в первом полугодии, напротив, резко вырос.
В начале года импорт удобрений составил около 10,5 млн евро, тогда как за весь прошлый год общая стоимость была всего 5,5 млн евро. Доля российских удобрений среди всех импортируемых в Финляндию в начале года составила около 11 процентов.
Удобрения, продаваемые за границу, транспортируются из Вайниккала в порт Котка, где, по данным Yle, их загружает на суда компания Fertilog Oy, имеющая российские корни.
Активная торговля с Россией возможна, поскольку сырьевые материалы, поступающие в Финляндию, не подпадают под санкции ЕС.
Финские политики лицемерны?
По мнению исследователя Александра Коляндра, финские политики могли бы, если бы захотели, прекратить покупку сырья у России. Однако они этого не сделали, и ЕС этого не хотел и не требовал.
Зависимость ЕС и Финляндии от российских сырьевых материалов перевешивает агрессивную войну России.
Ранее в этом году Yle сообщало, что пограничный переход Вайниккала является единственным маршрутом для российского никелевого сырья в ЕС.
Министр экономического развития Вилле Рюдман тогда заявил Yle, что импорт российских сырьевых материалов нельзя прекратить.
По мнению Коляндра, ситуация парадоксальна: «Речь идет не о политическом лицемерии, а скорее о попытке не навредить себе, помогая при этом Украине».
Тем не менее, по крайней мере теоретически, существует альтернатива торговле – прекратить покупку сырьевых материалов.
По словам Коляндра, это могло бы сделать военные усилия России более дорогостоящими в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Это уменьшило бы доходы Кремля, из которых необходимо финансировать два крупных проекта: войну в Украине и стабильность общества.
«Когда деньги закончатся, решать эти две задачи одновременно станет с каждым днем все труднее, - отметил он - Именно это и погубило Советский Союз - у него просто закончились деньги».
Китай и сырьевая политика великих держав
Почему Финляндия и ЕС не воспользуются этой возможностью? По мнению Александра Коляндра, вопрос в конечном итоге сводится к цене – и особенно к Китаю.
Насколько Финляндия и ЕС готовы платить и также экономически страдать, включая потерю рабочих мест, если они прекратят закупки сырьевых материалов у России.
Ситуацию усложняет возросшая роль Китая как покупателя российских сырьевых материалов. Санкции США и Великобритании на российский никель все больше толкают Россию в объятия Китая.
Например, по данным центра Carnegie по изучению России и Евразии, экспортные доходы Норникеля, ведущего российского производителя никеля и меди, из Китая выросли в прошлом году на 72 процента.
Есть ли у Финляндии и ЕС альтернативы?
По мнению Коляндра, Финляндия и ЕС в настоящее время вынуждены выбирать между двумя вариантами.
Продолжать финансировать военный бюджет Кремля, покупая сырье у России, или увеличивать экономическую мощь Китая на рынке сырьевых материалов и его союз с Россией?
У исследователя нет однозначного ответа на этот вопрос.Он говорит, что Китай с удовольствием купил бы все российское сырье.
«Действительно ли мы хотим, чтобы Китай получил все и напрямую платил России, или мы хотим получить его сами? - задается он вопросом. - Мы не хотим давать Китаю преимущество в этой конкуренции, сохраняя при этом какую-то позицию и контроль над торговыми потоками России».
Проживающий в Лондоне эксперт по России считает, что Западу сейчас необходимо серьезно задуматься.
«Нам действительно следует остановиться и подумать, быть умнее в экономической войне против России. Будь то Финляндия, Европейский союз или Запад в целом», – говорит Коляндр.