Бизнесмен: я был бы очень рад, если бы Юргену Лиги предоставили диктаторские полномочия в вопросах госбюджета

Перевод: Валерия Ермакова

Хелениус считает, нарратив о том, что в государственном аппарате нет значительного числа чиновников, которых можно уволить, не соответствует действительности. «Как и в бизнесе, всегда можно сократить расходы. Эффективность не зависит только от количества сотрудников. Важно, как вы их используете и как усовершенствовать ИТ-системы, например, с помощью искусственного интеллекта. Те же услуги можно предоставлять и за меньшие деньги», - сказал Хелениус. Он также отметил, что в государственном секторе зарплаты растут значительно быстрее, чем в частном.

В преддверии выборов в Рийгикогу в 2023 году Хелениус высказывал амбиции стать министром финансов. Возможно, что жизнь в Эстонии была бы лучше, если бы этот сценарий реализовался?

«Если бы мы следовали экономической и финансовой политике, изложенной в программе "Ээсти 200", которую я написал, ситуация была бы значительно лучше. Конечно, одна партия не может принимать решения в одиночку», - сказал он.

Хелениус также отметил, что ему очень нравится министр финансов Юрген Лиги, и она считает, что он высказывается об экономике и финансах очень компетентно.

«Как министр финансов, он лучше понимает, как функционируют государственные финансы - откуда поступают доходы и куда расходуются деньги. Его понимание ситуации гораздо глубже, чем у кого-либо другого в Эстонии. Я внимательно слушаю его мнения. Я был бы очень рад, если бы Юргену предоставили более широкие полномочия в экономической и бюджетной сферах. Это могло бы привести к лучшему будущему для Эстонии», - добавил он.