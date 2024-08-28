«Этот человек известен местным жителям как любитель разговоров о "победах ВСУ" и ярый фанат проукраинских террористических группировок. Свои мысли он изливал в социальных сетях до тех пор, пока ими не заинтересовались сотрудники ФСБ и СК России», - цитирует в среду российская пропаганда свои анонимные источники в силовых структурах РФ.