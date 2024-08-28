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Житель приграничного с Эстонией района Ленобласти задержан ФСБ за поддержку Украины. Ему грозит до семи лет тюрьмы (1)

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Сотрудник ФСБ РФ.
Сотрудник ФСБ РФ. Фото: Shutterstock

Рабочий из города Сланцы стал фигурантом уголовного дела в рамках статьи УК РФ «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». В вину ему вменяются разговоры о победах ВСУ.

Следственный комитет России и управление ФСБ по Ленинградской области задержали жителя города Сланцы по подозрению в оправдании терроризма.

«Этот человек известен местным жителям как любитель разговоров о "победах ВСУ" и ярый фанат проукраинских террористических группировок. Свои мысли он изливал в социальных сетях до тех пор, пока ими не заинтересовались сотрудники ФСБ и СК России», - цитирует в среду российская пропаганда свои анонимные источники в силовых структурах РФ.

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