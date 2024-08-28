Фракция EKRE в горсобрании Таллинна присоединяется к вотуму недоверия Осиновскому

Перевод: Павел Соболев

По словам заместителя председателя фракции EKRE Урмаса Рейтельмана, во вторник фракция обсудила призыв Центристской партии инициировать вотум недоверия мэру и сочла, что в этом случае есть достаточно оснований присоединиться к выражению недоверия.

«Тратить деньги таллиннских налогоплательщиков на покупку здания частной школы, где учатся дети мэра, не только коррупционно, но и преступно. В этой сделке есть риск того, что школа все равно останется в частных руках, а содержание здания ляжет на налогоплательщика», - сказал Рейтельманн.

По его словам, EKRE также ждет присоединения к вотуму недоверия фракции «Отечества».

«Сейчас мяч на стороне фракции «Отчеества», и мы ждем, что они присоединятся к вотуму недоверия. Пусть «Отечество» покажет, что осуждение коррупции с их стороны происходит не только на словах, но и на деле», - добавил Рейтельманн.

Фракция Центристской партии в Таллиннском городском собрании объявила во вторник, что готовит вотум недоверия мэру Таллинна Евгению Осиновскому с связи с приобретением городом здания частной школы на Ауна, 6, где учатся или ранее учились дети нескольких социал-демократов из горсобрания Таллинна. По мнению инициаторов вотума, это означает проявление особого отношения к одной школе.