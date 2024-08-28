Ср, 28.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

НАПОМИНАНИЕ! На этой неделе снова изменятся правила провоза ручной клади на борту самолета

Copy
Проверять ручную кладь будут строже.
Проверять ручную кладь будут строже. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

В соответствии с принятым Еврокомиссией постановлением, с 1 сентября при вылете из Таллиннского аэропорта в ручной клади можно провозить жидкости в емкостях объемом до ста миллилитров.

Начальник отдела авиационной безопасности Таллиннского аэропорта Тарви Пихлакас рекомендует при подготовке к поездке проверять, чтобы жидкости, упакованные в ручную кладь, находились в емкостях объемом до ста миллилитров, а также учитывать, что для досмотра в аэропорту жидкости снова необходимо изымать из багажа.

«Новые требования не устанавливают ограничений на количество емкостей по сто миллилитров жидкости, которые можно перевозить в ручной клади. Нет ограничений и на объемы емкостей для лекарств и детского питания», - указал Пихлакас.

Когда новые правила вступят в силу, на проверке безопасности могут временно увеличиться очереди. По словам Тарви Пихлакаса, служба безопасности аэропорта готова к переменам.

«Сотрудники обучены новому процессу, но подготовка и сотрудничество пассажиров оказывает существенное влияние на весь процесс проверки безопасности. Новые требования могут увеличить время ожидания на досмотре, поэтому мы рекомендуем приходить в аэропорт за два часа до вылета, чтобы успеть совершить все необходимые действия», - сказал он.

Постановление будет применяться бессрочно во всех аэропортах государств-членов ЕС, где для контроля безопасности используются новые устройства EDS CB C3. Путешественникам рекомендуется принять во внимание, что во многих аэропортах по-прежнему требуется упаковывать жидкости в закрывающийся пластиковый пакет емкостью один литр.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх