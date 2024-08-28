НАПОМИНАНИЕ! На этой неделе снова изменятся правила провоза ручной клади на борту самолета

Начальник отдела авиационной безопасности Таллиннского аэропорта Тарви Пихлакас рекомендует при подготовке к поездке проверять, чтобы жидкости, упакованные в ручную кладь, находились в емкостях объемом до ста миллилитров, а также учитывать, что для досмотра в аэропорту жидкости снова необходимо изымать из багажа.

«Новые требования не устанавливают ограничений на количество емкостей по сто миллилитров жидкости, которые можно перевозить в ручной клади. Нет ограничений и на объемы емкостей для лекарств и детского питания», - указал Пихлакас.

Когда новые правила вступят в силу, на проверке безопасности могут временно увеличиться очереди. По словам Тарви Пихлакаса, служба безопасности аэропорта готова к переменам.

«Сотрудники обучены новому процессу, но подготовка и сотрудничество пассажиров оказывает существенное влияние на весь процесс проверки безопасности. Новые требования могут увеличить время ожидания на досмотре, поэтому мы рекомендуем приходить в аэропорт за два часа до вылета, чтобы успеть совершить все необходимые действия», - сказал он.

Постановление будет применяться бессрочно во всех аэропортах государств-членов ЕС, где для контроля безопасности используются новые устройства EDS CB C3. Путешественникам рекомендуется принять во внимание, что во многих аэропортах по-прежнему требуется упаковывать жидкости в закрывающийся пластиковый пакет емкостью один литр.