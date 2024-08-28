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Две жительницы Ляэне-Виру стали жертвами мошенников

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Интернет-мошенники.
Интернет-мошенники. Фото: Shutterstock/kollaaž

В полицию обратились две жительницы Ляэне-Вирумаа, которые стали жертвами мошенников и потеряли деньги.

В полицию обратилась 46-летняя женщина, которая инвестировала деньги на платформе Leverus. Позже от нее начали требовать все большие суммы, и она поняла, что стала жертвой мошеннической схемы. Ущерб составил 2700 евро.

Кроме того, в полицию обратилась 40-летняя женщина, сообщившая, что ее банковская карта связана с чужим аккаунтом Google Pay, и с нее совершаются покупки.

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