Перевод: Валерия Ермакова

Хотя в соответствии с коалиционным соглашением пост старейшины Ласнамяэ должен принадлежать социал-демократам, по данным Коммерческого регистра на 15:00 среды Юлианна Юрченко все еще числилась членом Центристской партии, в которую она вступила 18 декабря 2008 года.

Социал-демократы соберутся сегодня вечером, чтоьы обсудить кандидата на пост старшейшины района Ласнамяэ. Лидер социал-демократов в Таллинне Мадле Липпус предложит районной управе назначить Юлианну Юрченко на должность старейшины района Ласнамяэ, где она уже имела опыт работы ранее. Вечером руководство таллиннского отделения Социал-демократической партии соберется, чтобы рассмотреть ее кандидатуру.

«Присоединение Юлианны Юрченко к социал-демократам является важным дополнением к нашей сильной команде. У нее разнообразный опыт работы в системе управления Таллинна, последний раз в должности старейшины района Ласнамяэ. Она знакома многим жителям Ласнамяэ и знает, какие у них проблемы и ожидания. Я уверена, что опыт и знания Юлианны помогут ей успешно справляться с обязанностями старейшины района», - сказала Липпус.

«Ласнамяэ завоевал мое сердце, и есть множество задач, которыми нужно заниматься в должности старейшины района - будь то ремонт на Петербургском шоссе, строительство Таллиннской больницы, долгожданный бассейн для жителей или проекты по улучшению жилищной среды. В новом учебном году, конечно, самым важным вопросом для многих жителей Ласнамяэ будет то, как сделать переход на обучение на эстонском языке как можно более плавным. Это необходимый, но сложный переход, - сказала Юрченко. - Сегодня необходимо прилагать усилия на всех уровнях, чтобы реформа была успешной. Летом правительство Эстонии внесло несколько изменений, которые оказались своевременными и необходимыми, и они помогут школам Ласнамяэ легче справиться с переходом».

«Я уже активно сотрудничала с образовательными учреждениями Ласнамяэ и намерена продолжить это сотрудничество. Моя цель - поддерживать школы, учеников и родителей в процессе перехода. В Таллине существует целая программа по организации перехода, и если в процессе общения с родителями появятся новые предложения, которые помогут облегчить переход обучения на эстонский язык, мы сможем внедрить дополнительные меры», - добавила Юрченко.

Юлианна Юрченко занимала должность старейшины района Ласнамяэ с февраля 2022 года по май текущего года. До этого она была заместителем старейшины района Пыхья-Таллинн и исполняла обязанности старейшины.