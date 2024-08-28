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Возлюбленный Тейлор Свифт заключил контракт на сумму 100 млн долларов

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Трэвис Келси и Тейлор Свифт.
Трэвис Келси и Тейлор Свифт. Фото: MIKE BLAKE

Звезда американского футбола Трэвис Келси, спутник жизни Тейлор Свифт, подписал с Amazon контракт на сумму 100 миллионов долларов, что составляет почти 90 миллионов евро.

34-летний Келси два года назад начал вести подкаст вместе со своим старшим братом Джейсоном. Однако настоящих высот шоу достигло лишь в 2023 году, когда стало известно, что Трэвис Келси встречается со всемирно известной поп-певицей Тейлор Свифт.

Теперь Variety пишет, что подкаст братьев Келси «Новые высоты» будет производить компания Amazon, заплатившая за приобретение прав 100 миллионов долларов.

Джейсон Келси завершил карьеру в прошлом сезоне и за свою профессиональную карьеру представлял только «Филадельфию Иглз», с которой выиграл Суперкубок в 2018 году.

Карьера Трэвиса Келси продолжается в «Канзас-Сити Чифс». Он трижды выигрывал Суперкубок, последний раз в феврале этого года. И уже тогда казалось, что одно из крупнейших спортивных событий в США чуть затемнила Тейлор Свифт, которая выбежала на поле после завоевания титула и поцеловала своего жениха.

Новый сезон NFL начнется на следующей неделе, когда действующий чемпион «Чифс» откроется против «Балтимор рэйвенз», в составе которых будет самый ценный игрок прошлого сезона Ламар Джексон.

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