Французский теннисист крайне недоволен работой рефери на US Open: он разговаривал по телефону

«Они используют свою власть, чтобы доминировать над игроками. Он постоянно разговаривал по телефону. Я не знаю, что он делал, в то время как мой соперник был готов подавать. Я громко обратился к нему, потому что на большом стадионе было шумно: «Что ты делаешь в своём телефоне?» Он ответил, что это конфиденциально. В таком случае дождитесь смены стороны, мне это мешает. Он дал мне штрафное очко за то, что я слишком громко разговаривал. Он накричал на меня, сказал, что делает свою работу. Его работа — следить за матчем и убеждаться, что он проходит хорошо. Я решил, что будет справедливо спросить его о том, что он делает. Но судья предпочёл накричать в ответ, что отвлекло меня от матча.