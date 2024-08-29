В трамвайном деле лучшим примером для Таллинна мог бы стать один финский город

Бывшие корпуса фабрик Tampella и Finlayson в Тампере. Фото: Личный архив Даниила Куракина

Таким образом, трамвая в Тампере никогда не было, а Хельсинки был единственным городом Финляндии, сохранившим трамвайную сеть. Но уже к нашему времени пропускная способность автобусов в Тампере на наиболее загруженных маршрутах начала подходить к концу, и даже «гармошки» не спасали положение. Самым проблемным направлением был пригород Херванта, который соединялся с Тампере через одну единственную магистраль.

Херванта - это гигантский спальник с застройкой, схожей с той, что имеется у нас в Ласнамяэ, и оказалось, что пропускная способность автобусов на линии Тампере-Херванта к концу прошлого десятилетия уже практически себя исчерпала, несмотря даже на высокую частоту рейсов.

Помимо строительства трамвая предлагались самые разные решения: от закупки большего количества автобусов и увеличения выделенных полос для них до пуска пригородной электрички. Оба варианта оказались нерентабельными, причем проект с электричкой отмели сразу же, как только посмотрели на загруженность железнодорожного узла в Тампере.

Так в 2012 году приняли решение строить трамвайную инфраструктуру, а в 2016 года проекту дали зеленый свет, несмотря на возгласы недовольных, которые негодовали из-за того, что им на своих автомобилях будет меньше места, где ездить. Несмотря на кажущуюся популярность альтернативных видов транспорта, финны очень любят свои личные автомобили и часто сильно нервничают, когда у них отбирают пространство для них.

Снос исторического моста