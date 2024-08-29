Пока в Таллинне выводят на линии новые трамваи и заканчивают строительство ветки в порт, самое время задуматься о том, как столичный рельсовый общественный транспорт будет развиваться в будущем. Нас однозначно ждут новые реконструкции крупных дорог и увеличение километров трамвайных путей, даже начали говорить о легком метро, и дабы эти новшества были качественно выполнены, необходимо смотреть на опыт успешных городов, которые развивают свой трамвай прямо сейчас. Тампере является одним из таких примеров.
В трамвайном деле лучшим примером для Таллинна мог бы стать один финский город
Тампере - это второй по значению город Финляндии, и если не считать пригород Хельсинки Эспоо, то и второй город по населению. Исторически это был крупнейший промышленный центр наших северных соседей, где вместо высоких шпилей соборов над городом высились индустриальные трубы местных огромных фабрик, в силу чего Тампере даже получил прозвище «Манчестер севера».
Логично, что для быстроразвивающегося города нужна и соответствующая транспортная система, для чего в 1907 году в Тампере было предложено построить трамвай. Планы для трамвая были составлены, но расчеты рентабельности, проведенные комитетом, исследовавшим этот вопрос, остановили реализацию проекта.
Троллейбусы в XX веке в Тампере были, трамвай впервые появился в XXI столетии
С 1948 года в Тампере работало троллейбусное движение, которое было старейшей и самой обширной троллейбусной системой в Финляндии с моделями собственного производства на ходу, но уже к концу 70-х годов Тампере полностью ликвидировал троллейбус, поскольку город тогда перестраивался и автомобилизировался, от чего вкладываться в состав и контактную сеть никто не хотел.
Так и получилось, что почти всю свою историю единственным вариантом общественного транспорта в Тампере был автобус, причем довольно примечательно, что на данный момент в этом городе остался вообще единственный в стране муниципальный автобусный перевозчик; в Хельсинки, например, в муниципальном владении - только трамвай с метро, а некогда муниципальные автобусы уже давно приватизировали.
Таким образом, трамвая в Тампере никогда не было, а Хельсинки был единственным городом Финляндии, сохранившим трамвайную сеть. Но уже к нашему времени пропускная способность автобусов в Тампере на наиболее загруженных маршрутах начала подходить к концу, и даже «гармошки» не спасали положение. Самым проблемным направлением был пригород Херванта, который соединялся с Тампере через одну единственную магистраль.
Херванта - это гигантский спальник с застройкой, схожей с той, что имеется у нас в Ласнамяэ, и оказалось, что пропускная способность автобусов на линии Тампере-Херванта к концу прошлого десятилетия уже практически себя исчерпала, несмотря даже на высокую частоту рейсов.
Помимо строительства трамвая предлагались самые разные решения: от закупки большего количества автобусов и увеличения выделенных полос для них до пуска пригородной электрички. Оба варианта оказались нерентабельными, причем проект с электричкой отмели сразу же, как только посмотрели на загруженность железнодорожного узла в Тампере.
Так в 2012 году приняли решение строить трамвайную инфраструктуру, а в 2016 года проекту дали зеленый свет, несмотря на возгласы недовольных, которые негодовали из-за того, что им на своих автомобилях будет меньше места, где ездить. Несмотря на кажущуюся популярность альтернативных видов транспорта, финны очень любят свои личные автомобили и часто сильно нервничают, когда у них отбирают пространство для них.
Снос исторического моста
С другой стороны, опасения за городской трафик можно понять, ведь трамвайные пути решили прорубить прямо через главную улицу города Хамеенкату, для чего даже был снесен исторический мост 1929 года, по причине ветхости и неспособности выдержать на себе интенсивное трамвайное движение. Мост был в точности восстановлен заново в 2019 году, а Хамеенкату была перестроена и полностью закрыта для движения личного транспорта. Там оставлена возможность проезда только для автобусов, велосипедов (по велодорожкам), а также такси.
Пожалуй, единственным разумным аргументом противников трамвая была его дороговизна. Оценка стоимости первого этапа в 250 млн евро выросла на этапе проектирования до 282 млн, а в итоге трамвай был запущен за огромные даже по финским меркам 330 млн. По договору правительство Финляндии компенсировало 30% от стоимости затрат на строительство.
Недовольство вызывали и перекопанные улицы центра города во время строительства. Наверняка вы помните прошлогодние перекопанные улицы Таллинна, но в Тампере это можно смело умножать на десять, ведь в то время как в нашем городе строятся всего 2,5 километров путей в порт, в Тампере к сегодняшнему дню построили 16 километров путей.
Впервые в Тампере трамвай был открыт для пассажиров в августе 2021 года, и к сегодняшнему дню на линии работают два маршрута. В будние дни трамвай перевозит более 40 000 пассажиров, что составляет около 25% от всех поездок на общественном транспорте Тампере.
Суточный билет стоит 7 евро, но он сполна себя окупает, потому что трамвай проезжает через все ключевые места города. По Тампере ходят низкопольные Аrtic Х34 от «Шкоды», но сами вагоны произведены на заводе в Финляндии и вмещают до 264 пассажиров.
Кирпично-красная ливрея в оформлении здесь неспроста; она была выбрана жителями города, так как отсылает к красному кирпичу индустриальной эпохи Тампере. Для трамвая была выбрана уникальная ширина колеи - 1435 миллиметров, то есть это европейская колея.
Такой выбор полностью раскрывает себя, когда трамвай выезжает за пределы города, направляясь в Херванта и становясь, по большому счету, легкой электричкой. Трамвай разгоняется там до 70 км/ч.
Полный приоритет трамвая в центре города
В то же время в черте города трамвай имеет полный приоритет над другими участниками движения. Дело в том, что трамвай в Тампере останавливается только на остановках, а когда он подъезжает к перекрестку, светофоры настроены таким образом, что все участники движения встают и пропускают трамвай. Такая схема движения дает трамваю абсолютный приоритет над всеми участниками движения, делая его максимально быстрым и удобным для пассажиров.
Удобство выражается и в том, что все остановочные платформы подогнаны под высоту пола трамвая, благодаря чему для пассажиров нет препятствий, когда они хотят быстро войти в трамвай или выйти из него. Это, во-первых, безбарьерная среда для маломобильных людей, а, во-вторых, это дополнительная скорость в работе трамвая.
Трамвай в Тампере показывает, что пригороды можно связывать регулярным рельсовым транспортом, и это будет работать так, как надо, если все сделать правильно. В Херванта живет порядка 26 000 человек, и трамвай прекрасно справляется с маятниковой миграцией, так что нам надо заимствовать этот опыт при создании линии, например, из Таллинна в Маарду, автобусы на которой зачастую также сильно загружены и ездят медленнее, чем если бы это был рельсовый транспорт.
Более того, посмотрите как выглядит дорога, по которой ходит трамвай. На фото с дрона вы видите улицу Саммонкату, которая шириной примерно с Сыпрусе пуйестеэ в Таллинне, но при этом автомобилям выделено всего по одной полосе в каждую сторону, в то время как трамвай, а также велодорожки, занимают большую часть пространства улицы.
Это именно та линия, которая ведет в Херванта, и финнам ничего не помешало пустить трамвай по главной улице в один из самых густонаселенных пригородов Финляндии, не боясь заторов, которые якобы должны помешать реализации проекта Главной улицы в Таллинне.
Решение подошло бы для Мустамяэ и Ыйсмяэ
Более того, именно по такому образцу должны быть реконструированы главные дороги в Мустамяэ или Вяйке-Ыйсмяэ, чтобы весь основной пассажиропоток можно было перенести из личного автомобиля в трамвай. До трамвая эти улицы выглядели очень похожими на наши, такие же многополосные магистрали.
Но финны осознали, что это тупиковый путь и пустили по этим улицам трамвай, естественно, вызвав недовольство автолюбителей, но со временем трамвай в Тампере стал чуть ли не новой достопримечательностью, и город продолжает развивать его, доводя трамвайные пути до других пригородов местной агломерации по той причине, что понимает, что трамвай является выгодной инвестицией в безопасное, быстрое и комфортное передвижение по городу.