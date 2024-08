На перекрестке улицы Лийвалайа и Тартуского шоссе открыты все полосы движения

Строительные работы выполняют AS TREF Nord и Magma AS по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Контрактная стоимость работ составляет примерно 14 миллионов евро, из которых около 3,5 миллиона евро на строительство водопроводных, ливневых и канализационных труб выделяет AS Tallinna Vesi, а 5,16 миллиона евро на прокладку трубопроводов для дистанционного отопления и охлаждения - AS Utilitas Tallinn. Суммы не содержат налог с оборота. Срок выполнения работ по контракту - 23.11.2025.