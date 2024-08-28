На перекрестке улицы Лийвалайа и Тартуского шоссе открыты все полосы движения

«Перекресток раскопали в этом году во второй раз, потому что на улице Ластекоду требовалась установка резервуара для ливневых вод. Мы должны проводить такие работы, если хотим избежать наводнений», - объяснил вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере.

Хотя полосы движения открыты и движение транспорта проходит в обычном режиме, Пере призывает водителей быть внимательными. «С началом учебного года на улицах становится больше детей, которые могут случайно ошибаться при движении, ведь они еще дети», - отметил вице-мэр.

«Начало учебного года и так является напряженным временем для родителей, поэтому город делает все возможное, чтобы строительные работы не добавляли семьям забот», - заметил старейшина Кесклинна Сандер Андла. «Очень хорошо, что этот важный перекресток был вовремя открыт для движения, и семьи могут спокойно планировать дорогу в школу», - сказал старейшина Кесклинна Сандер Андла.

Масштабные реконструкционные работы на улице Ластекоду начались в этом году 26 июня. Улица реконструируется в полном объеме: от улицы Лийвалайа до улицы Мазина. Также обновляется участок улицы Мазина от улицы Ластекоду до Тартуского шоссе.

Работы сопровождаются изменениями в движении транспорта в центре города и в работе общественного транспорта. Также в ходе работ потребуется временно закрыть дороги. Местным жителям, пешеходам и велосипедистам доступ будет обеспечен на протяжении всего периода строительства.

Следующие этапы реконструкции улицы Ластекоду будут продолжаться вдоль улицы Ластекоду в направлении улиц Одра и Мазина. Работы включают установку систем отопления и дистанционного охлаждения, прокладку новых водопроводных и канализационных труб, строительство электросетей и линий связи, а также работы по защите и строительству газопроводов. Проектирование и сооружение проезжей части и тротуаров будет выполнено в следующем году.

В последнюю очередь на улице появятся новое освещение и зеленые насаждения, а также уличная мебель и средства организации дорожного движения.

Строительные работы выполняют AS TREF Nord и Magma AS по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Контрактная стоимость работ составляет примерно 14 миллионов евро, из которых около 3,5 миллиона евро на строительство водопроводных, ливневых и канализационных труб выделяет AS Tallinna Vesi, а 5,16 миллиона евро на прокладку трубопроводов для дистанционного отопления и охлаждения - AS Utilitas Tallinn. Суммы не содержат налог с оборота. Срок выполнения работ по контракту - 23.11.2025.