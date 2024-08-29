МНЕНИЕ В Маарду новый мэр, но фактическая власть в бедствующем городе осталась в прежних руках

5. Экологические проблемы. Ни для кого не секрет, что десятки тысяч жителей Таллинна, Маарду и Йыэляхтме годами страдают от постоянного неприятного запаха с мусорных полигонов, от задымлений, стихийных свалок, деятельности топливных терминалов и экологически опасных производств.

Несколько лет назад депутаты избирательного союза «Голос Маарду» предлагали создать в городском собрании профильную комиссию, работа которой была бы направлена на защиту интересов горожан в сфере окружающей среды. К сожалению, оппозиционные депутаты столкнулись с плотной стеной политической глухоты и безразличия со стороны большинства центристских депутатов. Несмотря на то, что мэрия Маарду выдала разрешение на открытие биогазовой станции в черте города, а со свалки Йыэляхтме регулярно воняет отходами, центристские депутаты демонстрируют полное равнодушие к судьбам горожан, к их здоровью и будущему.

6. Изоляция Маарду от столицы в плане доступности жизненно важных и досуговых услуг. Жители Маарду вынуждены ездить за многими услугами в Таллинн. В Маарду закрыты офисы банков, нет отделения Департамента социального страхования, нет и ЗАГСа. Отсутствуют современные SPA, кинотеатры и хорошо оборудованные спортивные залы. Молодежь, которой нечем заняться, всегда рискует пополнить число преступников и наркоманов.