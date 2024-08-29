На последней неделе августа в Маарду появился новый мэр. Депутат Маардуского горсобрания, лидер избирательного союза «Голос Маарду» и предприниматель Николай Дегтяренко пишет, что поскольку новый мэр Маарду Аурика Син-Керра является членом старой команды экс-мэра Архипова, никаких надежд на решение многочисленных проблем города нет, и в действительности вся полнота власти осталась у бывшего градоначальника, который продолжит управлять Маарду теперь уже с холма Тоомпеа.
МНЕНИЕ ⟩ В Маарду новый мэр, но фактическая власть в бедствующем городе осталась в прежних руках
Как известно, 27 августа на заседании горсобрания Маарду голосами 16 из 20 присутствующих депутатов новым мэром Маарду была избрана прежний вице-мэр по образованию, социальной работе и молодежной политике Аурика Син-Керра (Центристская партия). Оппозиция в горсобрании Маарду в лице избирательного союза «Голос Маарду» выдвинула на пост мэра города бывшего городского секретаря Тийу-Анн Калдма, которая набрала три голоса.
Представлявший Аурику на заседании уходящий мэр Архипов не стеснялся в комплиментах в адрес своей верной соратницы, но при этом председательствующий на заседании горсобрания не дал возможности задать госпоже Син-Керра вопросы. Не состоялось обсуждения ни самого кандидата, ни программы действий нового мэра, поскольку и самой программы представлено не было. А жаль! Потому что власть в лице бывшего мэра Архипова и его команда создали в Маарду серьезные проблемы, связанные с невыполнением целого ряда предвыборных обещаний.
И избирателей города очень интересует, как ставленник старого мэра будет эти проблемы решать. Назову некоторые из них.
1. Высокие показатели преступности, а также рост преступности среди молодежи и несовершеннолетних. В 2023 году количество правонарушений (проступков) в Маарду увеличилось на 25% - с 619 до 776. Количество краж в Маарду также возросло с 45 до 77. На 50% выросло число несовершеннолетних правонарушителей.
2. Слабое владение детей и молодежи города Маарду государственным языком. Низкий уровень владения детей и молодежи города Маарду эстонским языком связан с недостаточным финансированием со стороны мэрии и проваленной работой в области образования и интеграции.
Вместо создания условий для перехода на эстонский язык обучения в детских садах и учебных заведениях горсобрание Маарду регулярно ходатайствовало перед правительством Эстонской Республики о предоставлении разрешений на учебно-воспитательную деятельность на русском языке в детских садах в размере 50%, а в школах - до 40% от объема контактных часов.
3. Низкий уровень доходности бюджета города Маарду и регулярное увеличение долговой нагрузки на городской бюджет и на каждого горожанина. Самые богатые муниципалитеты Эстонии расположены вокруг столицы. Так, в Раэ, Кийли и Йыэляхтме доход на душу населения превышает средний показатель по Эстонии более чем на 20%. Но общую картину благополучия портит расположенный в 15 км от Таллинна Маарду, оказавшийся в пятерке самых беднейших муниципалитетов Эстонии.
В Маарду доходы от основной деятельности на 14% ниже, чем в среднем по стране. И разница в качестве жизни в Маарду на фоне Таллинна заметна невооруженным глазом. Но вместо создания новых рабочих мест, стимулирования развития малого бизнеса и повышения доходности бюджета власти Маарду постоянно берут кредиты, наращивая долги и одновременно повышая расходы на собственное содержание и зарплаты мэрских чиновников.
4. Низкие доходы населения. Средняя зарплата жителя Маарду на 30% ниже средней зарплаты среднестатистического жителя Северной Эстонии. Мэрия Маарду не сделала ровным счетом ничего для того, чтобы привлечь в город новых работодателей, не разработала инвестиционный паспорт с перечнем финансово выгодных проектов, компаний и производств, не предложила «дорожную карту» для вывода торгового порта Мууга из кризиса.
5. Экологические проблемы. Ни для кого не секрет, что десятки тысяч жителей Таллинна, Маарду и Йыэляхтме годами страдают от постоянного неприятного запаха с мусорных полигонов, от задымлений, стихийных свалок, деятельности топливных терминалов и экологически опасных производств.
Несколько лет назад депутаты избирательного союза «Голос Маарду» предлагали создать в городском собрании профильную комиссию, работа которой была бы направлена на защиту интересов горожан в сфере окружающей среды. К сожалению, оппозиционные депутаты столкнулись с плотной стеной политической глухоты и безразличия со стороны большинства центристских депутатов. Несмотря на то, что мэрия Маарду выдала разрешение на открытие биогазовой станции в черте города, а со свалки Йыэляхтме регулярно воняет отходами, центристские депутаты демонстрируют полное равнодушие к судьбам горожан, к их здоровью и будущему.
6. Изоляция Маарду от столицы в плане доступности жизненно важных и досуговых услуг. Жители Маарду вынуждены ездить за многими услугами в Таллинн. В Маарду закрыты офисы банков, нет отделения Департамента социального страхования, нет и ЗАГСа. Отсутствуют современные SPA, кинотеатры и хорошо оборудованные спортивные залы. Молодежь, которой нечем заняться, всегда рискует пополнить число преступников и наркоманов.
7. Фактическое отсутствие узких врачей-специалистов и крайне ограниченный спектр медицинских услуг. В отличии от других самоуправлений не только Харьюмаа, но и других уездов, в Маарду люди сегодня могут получить только помощь семейных врачей, да и то в порядке ожидания. За помощью врачей-специалистов все отправляются в столицу.
Ни для кого не секрет, что в более-менее серьезных случаях сами медицинские работники советуют вызывать службу Скорой помощи из соседних городов. Опасной традицией является и крайне урезанный перечень медицинских услуг, предлагаемых в ощутимо неудобный для пациентов ограниченный временной период.
8. Низкая социальная поддержка населения со стороны мэрии. В Маарду нет программы по решению проблемы острого дефицита социального и муниципального жилья. В последнее время на улицах города появились беспризорники и лица без определенного места жительства.
Также в Маарду крайне низкий уровень поддержки пенсионеров со стороны мэрии. Это создает контраст на фоне существующих социальных льгот для жителей Таллинна. Так, в Таллинне пенсионер получает ко дню рождения 200 евро, в Маарду - лишь 80 евро. Поэтому многие жители Маарду ищут возможность зарегистрироваться в Таллинне, чтобы получить доступ к бесплатному общественному транспорту и высоким социальным стандартам обслуживания. В результате мы получаем снижение поступления подоходного налога, формирующего базу местного бюджета.
9. Нет бесплатного проезда для большинства жителей Маарду, не считая льготных групп, в общественном транспорте. Несмотря на многочисленные предвыборные обещания центристов и бывшего мэра Маарду Владимира Архипова, жители города так и не дождались бесплатного общественного проезда.
10. Нет прозрачности власти, а есть кумовство в муниципальных структурах и некомпетентность чиновников мэрии. В Маарду давно практикуется подавление свободы слова. В городских медиа, финансируемых мэрией, информация подается однобокая, лишенная малейшей критики в адрес городской власти. Деятельность оппозиции фактически под запретом. А нелицеприятные высказывания о деятельности мэра часто становятся предметом судебных исков. Лояльность избирателей власть покупает за картошку и дрова.
Так как новый мэр Маарду Аурика Син-Керра является членом старой команды Архипова, никаких надежд на улучшение ситуации в городе нет. Нет и особых изменений в составе членов горуправы, а бывший мэр Владимир Архипов сохранил за собой кресло депутата горсобрания Маарду и возглавил в нем фракцию Центристской партии, которой принадлежит 17 мест из 21. Таким образом вся полнота власти осталась у Владимира Архипова, который продолжит управлять Маарду теперь с холма Тоомпеа. Выйдя через переднюю дверь, Архипов вернулся в мэрию через заднюю!
Да, круговая порука и зависимость центристских депутатов от бюджета создают обстановку безальтернативности при кулуарных выборах мэра Маарду. Но уверен, что порочный круг необходимо разорвать! Надеюсь, местные выборы 2025 года многое изменят в Маарду. Уверен, власть должна принадлежать не горстке чиновников-центристов, а всем жителям города.