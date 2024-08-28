Недавние несчастные случаи привели к ситуации, в которой запасы крови в Центре крови Северо-Эстонской региональной больницы упали до крайне критической отметки, поэтому Центр крови просит доноров по возможности сдавать кровь.
Запасы крови упали до крайне критической отметки
Кровь в донорском центре «Юлемисте» по Валукоя, 7 можно сдавать по понедельникам, средам и пятницам с 9 до 17 часов и по вторникам и четвергам с 10 до 18 часов.
Кровь в донорском центре «Эдала» на улице Эдала, 2 можно сдавать по понедельникам и пятницам с 8 до 16 часов и по вторникам, средам и четвергам с 11 до 19 часов.
По возможности доноров просят заранее забронировать время по адресу verekeskus.ee