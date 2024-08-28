Лавли Перлинг, лидер Партии правых, снова будет баллотироваться на пост председателя организации на партийном съезде, который пройдет в фотомузее Fotografiska 14 сентября.
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Лавли Перлинг намерена переизбраться на пост председателя Партии правых
Перевод: Павел Соболев
Голосование на выборах председателя партии, членов правления и членов ревизионной комиссии будет проходить в электронном виде в информационной системе Volis. На данный момент неизвестно, собирается ли кто-либо предложить Перлинг конкуренцию в борьбе за должность председателя.