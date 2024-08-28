Как показывает недавнее исследование, напряженность между чиновниками и министрами растет во всем мире, в том числе и в Эстонии. Из-за необходимости быстрого поиска решений растущих проблем чиновникам становится все труднее говорить правду властям, пишет британская экономическая газета Financial Times.
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Во всем мире растет напряженность между чиновниками и министрами. Эстония – не исключение
Для доклада, опубликованного в среду Global Government Forum, были опрошены руководители государственных служб Великобритании, США, Франции, Австралии, Канады, Сингапура, Ирландии, Эстонии, Финляндии, Нигерии, Индонезии и Барбадоса.
Financial Times пишет, что исследование, проведенное под руководством бывшего главы кабинета министров Гаса О'Доннелла, работавшего с тремя премьер-министрами, выявило ряд общих болевых точек по всему миру.