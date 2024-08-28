Во всем мире растет напряженность между чиновниками и министрами. Эстония – не исключение

Как показывает недавнее исследование, напряженность между чиновниками и министрами растет во всем мире, в том числе и в Эстонии. Из-за необходимости быстрого поиска решений растущих проблем чиновникам становится все труднее говорить правду властям, пишет британская экономическая газета Financial Times.