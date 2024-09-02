ОПРОС НЕДЕЛИ «Пока мне не страшно»: готовы ли жители Эстонии к новому учебному году и переходу на эстонский в школах?

Виктория и ее дочка Ника

Виктория и Ника. Фото: Postimees

Виктория: я совершенно не готова к осени, потому что мне хочется, чтобы лето продолжалось как можно дольше. Хотелось бы, чтобы учеба начиналась не 1 сентября, а 1 октября, а еще лучше если 1 ноября. Мы еще никак к школе не подготовились, ничего не купили. Не знаю, когда пойдем по магазинам, может быть, послезавтра (смеется). На самом деле у нас почти все уже есть. Это же не 1 сентября в первом классе, это уже четвертый класс, поэтому намного спокойнее к этому относимся.

К переходу на эстоноязычное обучение мы полностью готовы, потому что дочка с первого класса ходит в эстонскую школу. С этим у нас проблем нет.

Ника: я иду в четвертый класс и мне вообще не хочется в школу. Канцтовары до сих пор не купили, пока еще никак не подготовилась.

Анна и ее сын Ваня

Анна и Ваня. Фото: Postimees

Анна: мы живем в Финляндии, и у нас школа началась еще 8 августа. Дети вообще никак не готовились к учебе. Нам не надо делать покупки перед школой, потому что в Финляндии все выдают бесплатно.

Ваня: я пошел в шестой класс, а брат в третий. Конечно же, мы не хотели идти в школу.

Второклассник Федя и его дедушка

Федя с дедушкой. Фото: Postimees